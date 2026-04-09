Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν άμεσα, εστιάζοντας στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποκατάσταση ειρηνικών σχέσεων, ενώ χαιρετίζει την έκκληση της Βηρυτού για αποστρατιωτικοποίηση
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό».
«Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Λιβάνου για έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου, «έδωσα εντολή στο υπουργικό συμβούλιο χθες να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό».
Οι συνομιλίες «θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».
Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ «εκτιμά την έκκληση που έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».
