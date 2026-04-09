«Το ΝΑΤΟ δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά»: Ο χρησμός Τραμπ και το σχέδιο επιβράβευσης χωρών, όπως η Ελλάδα, που βοήθησαν τις ΗΠΑ

«Αλήθεια δεν τήρησαν όλες οι χώρες της δεσμεύσεις τους, είναι απογοητευμένος» δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ για τον πρόεδρο των ΗΠΑ - Ποιες χώρες θα «τιμωρηθούν» σύμφωνα με το σχέδιο που αποκάλυψε η Wall Street Journal





Νέο μήνυμα για την άποψή του σχετικά με το ΝΑΤΟ και το μέλλον της βορειοατλαντικής συμμαχίας έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Μαρκ Ρούτε, στη σκιά του δημοσιεύματος της Wall Street Journal για το σχέδιο του Λευκού Οίκου για τιμωρία και επιβράβευση όσων βοήθησαν ή δεν βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν.«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν το χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο για το μέλλον της συμμαχίας.Λάδι στη φωτιά έριξε με τον τρόπο του και ο Ρούτε κάνοντας λόγο για «ειλικρινή» συνάντηση με τον Τραμπ και δηλώνοντας στο CNN ότι «είναι αλήθεια ότι δεν τήρησαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές τις δεσμεύσεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι απογοητευμένος γι' αυτό»Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τραμπ-Ρούτε, η Wall Street Journal έφερε στο φως το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης να αναδιατάξει τα στρατεύματα των ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ, με στόχο να «τιμωρηθούν» χώρες που θεωρεί ότι δεν υποστήριξαν επαρκώς Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ στον πόλεμο με το Ιράν Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που κρίθηκαν «μη συνεργάσιμα» κατά τη διάρκεια της πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν προς χώρες που επέδειξαν μεγαλύτερη στήριξη στην αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα.Η πρόταση απέχει σημαντικά από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.Το σχέδιο, το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες εβδομάδες στους κόλπους της κυβέρνησης και φαίνεται να συγκεντρώνει υποστήριξη από ανώτερους αξιωματούχους, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζει ο Λευκός Οίκος για την αντιμετώπιση της στάσης ορισμένων Ευρωπαίων συμμάχων, καταδεικνύοντας το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ Ουάσινγκτον και ευρωπαϊκών πρωτευουσών, μετά την απόφαση του Τραμπ να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 84.000 στρατιώτες σε ευρωπαϊκό έδαφος, με τον αριθμό να μεταβάλλεται ανάλογα με στρατιωτικές ασκήσεις και περιοδικές αναπτύξεις δυνάμεων. Οι αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αποτελούν βασικό κόμβο των παγκόσμιων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ενώ συμβάλλουν και στην οικονομία των χωρών υποδοχής μέσω επενδύσεων. Οι βάσεις στην Ανατολική Ευρώπη λειτουργούν επίσης αποτρεπτικά έναντι της Ρωσίας.



Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης, ενώ παραμένει ασαφές ποιες χώρες θα επηρεαστούν. Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ιδίως λόγω της αντίθεσής τους στον πόλεμο με το Ιράν.



Η Ισπανία -η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ- απαγόρευσε τη χρήση του εναέριου χώρου της από αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά του Ιράν. Παράλληλα, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εκφράζουν δυσαρέσκεια προς τη Γερμανία, καθώς κορυφαία στελέχη της άσκησαν κριτική στον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι η χώρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στήριξης αμερικανικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.



Η Ιταλία επίσης εμπόδισε προσωρινά τη χρήση αμερικανικής αεροπορικής βάσης στη Σικελία, ενώ η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση βάσης στη νότια επικράτειά της μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκεί θα προσγειώνονταν αεροσκάφη που δεν συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν.



Πέρα από την αναδιάταξη στρατευμάτων, το σχέδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει και το κλείσιμο αμερικανικής βάσης σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα, πιθανόν στην Ισπανία ή στη Γερμανία.



Αντίθετα, χώρες που θεωρούνται πιο υποστηρικτικές -όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα- ενδέχεται να επωφεληθούν από την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, άλλωστε, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ και ήταν από τα πρώτα που δήλωσαν πρόθυμα να συμμετάσχουν σε διεθνή αποστολή για την επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ.



Μετά την έναρξη του πολέμου, χαρακτηριστικά, η Ρουμανία ενέκρινε άμεσα αιτήματα των ΗΠΑ για χρήση των βάσεών της από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, παρατηρεί η WSJ.