Το Ιράν καλεί τα πλοία να ακολουθούν νέες διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ λόγω κινδύνου ναρκών
Οι Φρουροί της Επανάστασης προτείνουν πορεία κοντά στις ιρανικές ακτές – Κρίσιμο πέρασμα για το 20% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και LNG
Νέες οδηγίες προς τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ εξέδωσε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποιώντας για πιθανή παρουσία ναρκών στα συνήθη θαλάσσια δρομολόγια. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα πλοία καλούνται να κινούνται μέσω εναλλακτικών διαδρομών πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μετά τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν.
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δύο εναλλακτικές διαδρομές, πιο κοντά στις ιρανικές ακτές, επικαλούμενο τον κίνδυνο ύπαρξης ναρκών στα συνήθη δρομολόγια που βρίσκονται σε πιο ανοικτή θάλασσα.
Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται στρατιωτικό ανακοινωθέν συνοδευόμενο από θαλάσσιο χάρτη, οι νέες διαδρομές διέρχονται νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.
Όπως αναφέρεται, «για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, μέχρι νεοτέρας εντολής, τα πλοία πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ».
Η διαδρομή εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού και αποφεύγει την πιο ευθεία πορεία που βρίσκεται πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.
Οι πρόσφατες διελεύσεις πλοίων φαίνεται πως πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας τη συγκεκριμένη εναλλακτική πορεία, η οποία διέρχεται από ιρανικά χωρικά ύδατα.
Το στρατηγικής σημασίας πέρασμα είχε σχεδόν κλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, ιδιοκτήτριας του ιστότοπου MarineTraffic, από την 1η Μαρτίου έως την 27η Απριλίου καταγράφηκαν 307 διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν πρώτες ύλες, αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 95% σε σύγκριση με περιόδους ειρήνης.
Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.
Η εξέλιξη των συνθηκών ασφαλείας στην περιοχή θεωρείται καθοριστική για την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών ενέργειας.
Ο ρόλος του νησιού Λαράκ στη διέλευση πλοίωνΓια την είσοδο στον Περσικό Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία καλούνται να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο «σταθμός διοδίων της Τεχεράνης», σύμφωνα με τη ναυτιλιακή επιθεώρηση Lloyd’s List.
Κατάπαυση πυρός αλλά περιορισμένη κίνηση πλοίωνΗ εξέλιξη σημειώνεται μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που ανακοίνωσαν ΗΠΑ και Ιράν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η οποία προέβλεπε και το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
