Μήνυμα των Ιρανών στα πλοία στον Περσικό: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Eπίθεση στο Ιράν Ιράν

Το μήνυμα μεταδόθηκε από συχνότητα για ειδοποιήσεις προς τους διεθνείς ναυτιλλομένους

7 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυμα προειδοποίησης προς όλα τα πλοία που κινούνται στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν μετέδωσαν οι Αρχές του Ιράν, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ναυτιλιακής μεσιτικής εταιρείας SSY στο BBC.

Στο μήνυμα, που αποδίδεται σε Σταθμό Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέρεται ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και ότι απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης πριν από οποιαδήποτε διέλευση.

«Προσοχή, όλα τα πλοία στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν. Εδώ Σταθμός Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς πριν από τη διέλευση. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει στη θάλασσα θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί», αναφέρει το μήνυμα.

Το μήνυμα μεταδόθηκε από συχνότητα για ειδοποιήσεις προς τους διεθνείς ναυτιλλομένους.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

