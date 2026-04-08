Τραμπ: Δασμοί 50% σε όσους δίνουν όπλα στο Ιράν - «Δεν θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου»
Πρόοδος σε συμφωνία 15 σημείων με την Τεχεράνη, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να συνεργαστούν στενά με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει ότι η Τεχεράνη έχει περάσει από «μια αλλαγή καθεστώτος που θα αποδειχθεί εξαιρετικά παραγωγική».
Σύμφωνα με όσα σημείωσε, δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου, ενώ οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με την Τεχεράνη, θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση υλικού που περιέγραψε ως «πυρηνική σκόνη», το οποίο βρίσκεται θαμμένο σε μεγάλο βάθος, κάνοντας αναφορά και σε βομβαρδιστικά B-2.
Ο ίδιος τόνισε ότι η περιοχή βρίσκεται, και πάντα βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική παρακολούθηση, επισημαίνοντας ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή από την ημέρα της επίθεσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν για ελάφρυνση δασμών και κυρώσεων, στο πλαίσιο συμφωνίας που περιλαμβάνει 15 σημεία, εκ των οποίων, όπως υποστήριξε, αρκετά έχουν ήδη συμφωνηθεί.
«Σε κάθε χώρα που προμηθεύει όπλα στο Ιράν θα επιβληθεί αμέσως δασμός 50% σε όλα τα εμπορεύματα που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με άμεση ισχύ» πρόσθεσε σε άλλη ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα