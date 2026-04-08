Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
«Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»: Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο
«Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»: Νέα προκλητική ανάρτηση του Χουλουσί Ακάρ για την Κύπρο
Προ ημερών είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά αναπόφευκτη εξέλιξη
Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».
Οι δηλώσεις του Τούρκου πρώην υπουργού επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ ανέφερε πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα».
Δείτε την ανάρτηση του Χολουσί Ακάρ:
Παράλληλα, στις 2 Απριλίου είχε υποστηρίξει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.
Kıbrıs Türkü’nün vatanında,— Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026
Paskalya hayali kuranlar…
Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx
Οι δηλώσεις του Τούρκου πρώην υπουργού επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το Κυπριακό, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο.
