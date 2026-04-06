Σε αντίθεση με το Ιράκ, τώρα οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προέβλεψαν σωστά: Ο Τραμπ όμως τις αγνόησε και ακολούθησε «το ένστικτό του»

Παράλληλα, οι αμερικανικές επιδρομές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στα τέλη Ιουνίου περιόρισαν περαιτέρω την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Όπως ανέφερε η Γκάμπαρντ, οι υπόγειες εγκαταστάσεις έχουν σφραγιστεί με τσιμέντο, γεγονός που δεν συνάδει με μια χώρα έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο.Οι αντιδράσεις του Ιράν, όπως η επίθεση σε χώρες του Περσικού Κόλπου και το κλείσιμο των, είχαν επίσης προβλεφθεί. Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών είχε ήδη αναφέρει ότι το Ιράν διαθέτει συμβατικές δυνάμεις ικανές να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές και να διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα, ιδίως την ενεργειακή τροφοδοσία. Ακόμη και ο υπουργός Άμυναςπαραδέχθηκε ότι το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων ήταν γνωστό.Σύμφωνα με δημοσίευμα του, αξιωματούχοι από δύο αραβικές χώρες είχαν προειδοποιήσει την αμερικανική πλευρά ότι το Ιράν ενδέχεται να επιτεθεί, προκειμένου να διαταράξει τη ροή πετρελαίου και να προκαλέσει αύξηση των τιμών με παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες. Αντίστοιχες εκτιμήσεις είχαν διατυπωθεί και από ευρωπαϊκή χώρα που συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.Κατά την ακρόαση τηςστη Γερουσία, γερουσιαστές εξέφρασαν προβληματισμό για τη διαφορά ανάμεσα στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου. Ο διευθυντής τηςανέφερε ότι είχε συμμετάσχει σε δεκάδες ενημερώσεις του προέδρου πριν από τον πόλεμο, επισημαίνοντας ότι το Ιράν διέθετε σχέδια για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.υποψήφιος του Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ράτκλιφ διαφώνησε, σημειώνοντας ότι το Ιράν διατηρούσε την πρόθεση ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, κάτι που όμως διαφέρει από την πραγματική ικανότητα ή την άμεση χρήση του.Η σχέση του Τραμπ με την κοινότητα πληροφοριών παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Ως υποψήφιος είχε επικρίνει έντονα τις υπηρεσίες για την αποτυχία στο Ιράκ, ενώ ως πρόεδρος έχει κατηγορήσει το λεγόμενο «βαθύ κράτος» ότι στρέφεται εναντίον του. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι εμπιστεύεται το ένστικτό του, σημειώνοντας ότι θα καταλάβει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν «όταν το νιώσει».