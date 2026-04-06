Αστροναύτης του Artemis II γίνεται sex symbol μετά το διαστημικό ντους που έκανε μέσα στο Orion, δείτε βίντεο
Το γραμμωμένο κορμί του Βίκτορ Γκλόβερ προκάλεσε αρκετά σχόλια μετά τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το διαστημόπλοιο Orion
Sex symbol έγινε άθελά του ο αστροναύτης, Βίκτορ Γκλόβερ, το ένα από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του Artemis II που τις επόμενες ώρες θα βρεθούν στην αθέατη πλευρά της Σελήνης στο πλαίσιο της ιστορικής αποστολής της NASA για επιστροφή στο φεγγάρι.
Ο λόγος για τον Βίκτορ Γκλόβερ, ο οποίος καταγράφηκε να κάνει διαστημικό ντους μέσα στο Orion, τη διαστημική κάψουλα που μεταφέρει τους τέσσερις αστροναύτες.
Στη ζωντανή μετάδοση από το εσωτερικό του διαστημοπλοίου Orion ο 49χρονος Αμερικανός καθαρίστηκε με μια «πετσέτα υγιεινής» - το αντίστοιχο ενός υγρού μαντηλιού για διαστημική πτήση - μετά από άσκηση, με αρκετούς από όσους παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό το ταξίδι στο φεγγάρι να εντυπωσιάζονται από το γραμμωμένο κορμί του Γκλόβερ.
Το βίντεο συνεχίστηκε μέχρι του σημείου που ο Γκλόβερ άρχισε να καθαρίζει τα πόδια του καθώς το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον αντιλήφθηκε ότι η μετάδοση έδειχνε περισσότερα από όσα έπρεπε για τη ζωή των αστροναυτών της αποστολής Artemis II.
Η χειρίστρια είπε στο πλήρωμα ενώ διέκοπτε τη ζωντανή μετάδοση: «Ευχαριστώ, μη γνωρίζοντας την προτίμησή σας, είχαμε ένα βίντεο του Βίκτορ, το οποίο σταματήσαμε».
Κάποιοι χαριτολογώντας έκαναν λόγο για τον Buff Lightyear με άλλους να γράφουν «ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ είναι σε φόρμα. Παρακαλώ αφήστε τον να γυμνάζεται αρκετά». Άλλος σχολίασε με emoji μυών γράφοντας «μια επανάληψη για έναν άντρα, ένα ολόκληρο σετ για την ανθρωπότητα» με μια γυναίκα να γράφει «κυρίες, παρακαλώ, είναι παντρεμένος άντρας. Αλλά καταλαβαίνω».
Γεννημένος στις 30 Απριλίου 1976 στην Καλιφόρνια, σε ηλικία 10 ετών είδε την εκτόξευση διαστημικού λεωφορείου και θυμάται πως «με γοήτευσε αυτό το μηχάνημα και σκέφτηκα “πωπω, θα ήθελα να το οδηγήσω”». Παρά τη γοητεία που του ασκούσαν τα διαστημικά ταξίδια από μικρή ηλικία, ο Γκλόβερ δεν ονειρευόταν πάντα να γίνει αστροναύτης. Περιγράφει τον εαυτό του ως ένα παιδί που ήταν «εθισμένο στην αδρεναλίνη», γιος γονιών που ενθάρρυναν την περιέργεια και τα ενδιαφέροντά του. «Ήθελα να γίνω κασκαντέρ, αστυνομικός όπως ο πατέρας μου, πυροσβέστης ή οδηγός αγώνων αυτοκινήτου», είπε στο npr.
Στο γυμνάσιο είχε εξαιρετικές αποδόσεις στον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο μέχρι την πάλη ενώ είχε κλίση στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Ωστόσο, η Ρόμπιν Ικέντα που του δίδασκε βιολογία δηλώνει πως τότε ο Βίκτορ φαινόταν τις περισσότερες φορές να έχει ως προτεραιότητά του τον αθλητισμό: «Θυμάμαι τον καθηγητή μαθηματικών να τραβάει τα μαλλιά του από αγωνία. Ερχόταν στην τάξη μου και μου έλεγε: “Ξέρω ότι ο Βίκτορ σε σέβεται πολύ. Πρέπει να του μιλήσεις. Πρέπει να βάλει τα δυνατά του στα μαθηματικά. Δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές του”».
«Θα μπορούσε να τα πάει πολύ καλά στη βιολογία. Αλλά τον ενδιέφεραν αποκλειστικά οι φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Δεν μπορούσα να τον μεταπείσω», δηλώνει η Ικέντα, που σήμερα είναι συνταξιούχος καθηγήτρια πανεπιστημίου.
Η Ικέντα, που παραμένει σε στενή επαφή με τον Γκλόβερ, λέει ότι ήταν ξεχωριστός. Με τα χρόνια, πολλοί από τους μαθητές της έδιναν υποσχέσεις, αλλά «με τον Βίκτορ, ήταν αυτή η εσωτερική πυξίδα και η αυτογνωσία. Δεν έχω δει ποτέ αυτό το επίπεδο αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης σε έναν νεαρό. Ήταν πολύ σεβαστός, πολύ σοβαρός, πολύ αστείος, αλλά όχι επιπόλαιος».
Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει πανεπιστήμιο, το Πολεμικό Ναυτικό δεν ήταν στα σχέδιά του Γκλόβερ και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές ακαδημίες. «Μου έκαναν προσφορές για διάφορα αθλήματα και τις απέρριψα», θυμάται. Επέλεξε το πολυτεχνείο στην Καλιφόρνια San Luis Obispo, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων σχολών μηχανικών των ΗΠΑ.
Μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό και πέρασε από το μυαλό του να καταταγεί στους SEALs, αλλά ο πατέρας του πρότεινε κάτι άλλο: «Ο μπαμπάς μου είπε: “Ξέρεις, με πτυχίο μηχανικού και πτυχίο πιλότου του Πολεμικού Ναυτικού, μπορείς να δοκιμάσεις και να γίνεις αστροναύτης”».
Πρώτα, όμως, έπρεπε να πετάξει πολύ. Καθώς προχωρούσε στα μαχητικά αεροσκάφη, κέρδισε το διακριτικό «Ike» (I Know Everything - Ξέρω Τα Πάντα) από τον διοικητή του. Με τα χρόνια, πέταξε σε δεκάδες αεροσκάφη, από το MiG-15 της εποχής του πολέμου της Κορέας μέχρι το αερόπλοιο της Goodyear. Αλλά το αγαπημένο του είναι αυτό με το οποίο πέταξε πάνω από το Ιράκ: το F/A-18. «Αυτό το πράγμα με κράτησε ζωντανό σε κάποιες δύσκολες στιγμές», θυμάται.
Ο Γκλόβερ πήρε μεταπτυχιακό στη μηχανική συστημάτων από τη Ναυτική Μεταπτυχιακή Σχολή στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας το 2009. Αποφοίτησε με άριστα. Τότε έκανε την πρώτη του προσπάθεια για να εκπαιδευτεί ως αστροναύτης αλλά η NASA τον απέρριψε.
Το 2013, ο υποπλοίαρχος Βίκτορ Γκλοβερ, πιλότος δοκιμών με εμπειρία σε μάχες πάνω από το Ιράκ, είχε απομακρυνθεί από τα αεροπλανοφόρα, τα μαχητικά αεροσκάφη και τα παιδικά όνειρα για ταξίδια στο διάστημα. Βρισκόταν στο Καπιτώλιο ως νομοθετικός συνεργάτης του γερουσιαστή Τζον Μακέιν.
Τότε του τηλεφώνησαν από τη NASA. Ωστόσο, έχασε την πρώτη κλήση και καλούσε ο ίδιος πίσω μέχρι που το σήκωσε η διευθύντρια πτητικών επιχειρήσεων και του είπε: «πώς θα σου φαινόταν να έρθεις στο Χιούστον για να ξεκινήσεις την εκπαίδευση αστροναύτη;». Λέει ότι δεν θυμάται και πολλά από τη συζήτηση αλλά όταν έκλεισε το τηλέφωνο, πήρε μια βαθιά ανάσα: «κοιτάζω τον εαυτό μου και σκέφτομαι πως ονειρεύομαι».
Άξιο αναφοράς είναι ότι η διαδικασία για να ενταχθεί κάποιος ως εκπαιδευόμενος αστροναύτης είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο Γκλόβερ ήταν ο ένας από τους οκτώ που επελέγησαν το 2013 ανάμεσα σε 6.300 υποψηφίους.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αστροναυτών το 2015, υπηρέτησε ως υπεύθυνος επικοινωνίας κάψουλας (CapCom) του διαστημικού σταθμού, επικεφαλής μέλος πληρώματος της Αποστολής 52, αξιωματικός επιχειρήσεων και συνοδός σε αρκετές εκτοξεύσεις των Soyuz και Crew Dragon. To 2018 συμμετείχε στην πρώτη του διαστημική πτήση ως πιλότος του σκάφους Crew Dragon της SpaceX και ως μηχανικός πτήσης της Αποστολής 64/65 στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Γκλόβερ πέρασε 168 ημέρες (16 Νοεμβρίου 2020 έως 2 Μαΐου 2021) στο διάστημα, πραγματοποιώντας τέσσερις διαστημικούς περιπάτους.
Ο Γκλόβερ θυμάται ότι ένιωθε σαν να περιστρέφεται γύρω από έναν πλανήτη που φαινόταν να καταρρέει κάτω από τα πόδια του.
«Η χώρα βρισκόταν σε αναβρασμό από δυσαρέσκεια και απογοήτευση», λέει. Βρισκόταν στο διάστημα όταν έγινε η εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ (Ιανουάριος 2021). Από την εποχή που εργαζόταν στο Καπιτώλιο, είχε γνωρίσει μερικούς από τους αστυνομικούς του Καπιτωλίου. «Η καρδιά και οι σκέψεις μου ήταν με τους φίλους μου στην Ουάσιγκτον», λέει.
Μια μέρα, ενώ βρισκόταν στον διαστημικό σταθμό, ο Γκλόβερ «τράβηξε πολλές φωτογραφίες καθώς ανέτελλε ο ήλιος, επειδή ήθελα να αποτυπώσω εκείνη τη στιγμή ακριβώς που οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούσαν την ατμόσφαιρα», λέει. «Τράβηξα μια φωτογραφία και την έστειλα σε όλους τους φίλους μου για να τους δείξω ότι τους σκεφτόμουν». Πρόσθεσε ένα απόσπασμα από τους Ψαλμούς: «Το κλάμα μπορεί να διαρκέσει μια νύχτα, αλλά η χαρά έρχεται το πρωί».
Ο διοικητής Γουάιζμαν είχε πει για τον Γκλόβερ πως «με εντυπωσιάζει κάθε μέρα είναι το πόσο μεθοδικός και προσεκτικός. Δεν αφήνει καμία λεπτομέρεια να του ξεφύγει». «Αυτό που χάνεται όταν βλέπεις τον Βίκτορ μόνο ως αστροναύτη είναι ότι δεν τον βλέπεις ως άνθρωπο, ως μέντορα», ανέφερε.
Ο Βίκτορ Γκλόβερ είναι παντρεμένος με την Ντιόνα Όντομ και έχουν τέσσερα παιδιά.
