Αστροναύτης του Artemis II γίνεται sex symbol μετά το διαστημικό ντους που έκανε μέσα στο Orion, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victor Glover (@astrovicglover)

Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει πανεπιστήμιο, το Πολεμικό Ναυτικό δεν ήταν στα σχέδιά του Γκλόβερ και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές ακαδημίες. «Μου έκαναν προσφορές για διάφορα αθλήματα και τις απέρριψα», θυμάται. Επέλεξε το πολυτεχνείο στην Καλιφόρνια San Luis Obispo, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων σχολώντων ΗΠΑ.Μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό και πέρασε από το μυαλό του να καταταγεί στους, αλλά ο πατέρας του πρότεινε κάτι άλλο: «Ο μπαμπάς μου είπε: “Ξέρεις,του Πολεμικού Ναυτικού, μπορείς να δοκιμάσεις και να γίνεις αστροναύτης”».Πρώτα, όμως, έπρεπε να πετάξει πολύ. Καθώς προχωρούσε στα μαχητικά αεροσκάφη, κέρδισε το διακριτικό «Ike» (I Know Everything - Ξέρω Τα Πάντα) από τον διοικητή του. Με τα χρόνια, πέταξε σε δεκάδες αεροσκάφη, από το MiG-15 της εποχής του πολέμου της Κορέας μέχρι το αερόπλοιο της Goodyear. Αλλά το αγαπημένο του είναι αυτό με το οποίο πέταξε πάνω από το Ιράκ: το F/A-18. «Αυτό το πράγμα με κράτησε ζωντανό σε κάποιες δύσκολες στιγμές», θυμάται.Ο Γκλόβερ πήρεστη μηχανική συστημάτων από τη Ναυτική Μεταπτυχιακή Σχολή στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας το 2009. Αποφοίτησε με άριστα. Τότε έκανε την πρώτη του προσπάθεια για να εκπαιδευτεί ωςαλλά η NASA τον απέρριψε.Το 2013, ο υποπλοίαρχος Βίκτορ Γκλοβερ, πιλότος δοκιμών με εμπειρία σε μάχες πάνω από το Ιράκ, είχε απομακρυνθεί από τα αεροπλανοφόρα, τα μαχητικά αεροσκάφη και τα παιδικά όνειρα για ταξίδια στο διάστημα. Βρισκόταν στο Καπιτώλιο ως νομοθετικός συνεργάτης τουΤότε του τηλεφώνησαν από τη. Ωστόσο, έχασε την πρώτη κλήση και καλούσε ο ίδιος πίσω μέχρι που το σήκωσε η διευθύντρια πτητικών επιχειρήσεων και του είπε: «πώς θα σου φαινόταν να έρθεις στο Χιούστον για να ξεκινήσεις την εκπαίδευση αστροναύτη;». Λέει ότι δεν θυμάται και πολλά από τη συζήτηση αλλά όταν έκλεισε το τηλέφωνο, πήρε μια βαθιά ανάσα: «κοιτάζω τον εαυτό μου και σκέφτομαι πως ονειρεύομαι».Άξιο αναφοράς είναι ότι η διαδικασία για να ενταχθεί κάποιος ως εκπαιδευόμενος αστροναύτης είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο Γκλόβερ ήταν ο ένας από τους οκτώ που επελέγησαν το 2013 ανάμεσα σε 6.300 υποψηφίους.Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αστροναυτών το 2015, υπηρέτησε ως υπεύθυνος(CapCom) του διαστημικού σταθμού, επικεφαλής μέλος πληρώματος της Αποστολής 52, αξιωματικός επιχειρήσεων και συνοδός σε αρκετές εκτοξεύσεις των. To 2018 συμμετείχε στην πρώτη του διαστημική πτήση ως πιλότος του σκάφους Crew Dragon της SpaceX και ως μηχανικός πτήσης της Αποστολής 64/65 στον. Ο Γκλόβερ πέρασε 168 ημέρες (16 Νοεμβρίου 2020 έως 2 Μαΐου 2021) στο διάστημα, πραγματοποιώντας τέσσερις διαστημικούς περιπάτους.Ο Γκλόβερ θυμάται ότι ένιωθε σαν να περιστρέφεται γύρω από έναν πλανήτη που φαινόταν να καταρρέει κάτω από τα πόδια του.«Η χώρα βρισκόταν σε αναβρασμό από δυσαρέσκεια και απογοήτευση», λέει. Βρισκόταν στο διάστημα όταν έγινε η εισβολή στοτων ΗΠΑ (Ιανουάριος 2021). Από την εποχή που εργαζόταν στο Καπιτώλιο, είχε γνωρίσει μερικούς από τους αστυνομικούς του Καπιτωλίου. «Η καρδιά και οι σκέψεις μου ήταν με τους φίλους μου στην Ουάσιγκτον», λέει.Μια μέρα, ενώ βρισκόταν στον διαστημικό σταθμό, ο Γκλόβερ «τράβηξε πολλές φωτογραφίες καθώς ανέτελλε ο, επειδή ήθελα να αποτυπώσω εκείνη τη στιγμή ακριβώς που οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούσαν την ατμόσφαιρα», λέει. «Τράβηξα μια φωτογραφία και την έστειλα σε όλους τους φίλους μου για να τους δείξω ότι τους». Πρόσθεσε ένα απόσπασμα από τους Ψαλμούς: «Το κλάμα μπορεί να διαρκέσει μια νύχτα, αλλά η χαρά έρχεται το πρωί».Ο διοικητής Γουάιζμαν είχε πει για τον Γκλόβερ πως «με εντυπωσιάζει κάθε μέρα είναι το πόσο μεθοδικός και προσεκτικός. Δεν αφήνει καμία λεπτομέρεια να του ξεφύγει». «Αυτό που χάνεται όταν βλέπεις τον Βίκτορ μόνο ως αστροναύτη είναι ότι δεν τον βλέπεις ως άνθρωπο, ως μέντορα», ανέφερε.Ο Βίκτορ Γκλόβερ είναι παντρεμένος με την Ντιόνα Όντομ και έχουν τέσσερα παιδιά.