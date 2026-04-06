Artemis II: Τα 40 λεπτά απόλυτης σιωπής όταν το πλήρωμα θα χάσει την επαφή με τη Γη
Artemis II: Τα 40 λεπτά απόλυτης σιωπής όταν το πλήρωμα θα χάσει την επαφή με τη Γη

Η απώλεια της σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου της NASA φέρνει μια σπάνια στιγμή απόλυτης απομόνωσης, που λίγοι άνθρωποι έχουν βιώσει

Artemis II: Τα 40 λεπτά απόλυτης σιωπής όταν το πλήρωμα θα χάσει την επαφή με τη Γη
επιμέλεια: Νάνσυ Κουλούρα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Καθώς το διαστημικό πρόγραμμα Artemis οδηγεί ξανά τον άνθρωπο προς τη Σελήνη, ένα από τα πιο συγκλονιστικά στιγμιότυπα της αποστολής δεν αφορά την τεχνολογία ή τις επιστημονικές μετρήσεις, αλλά την απόλυτη σιωπή του διαστήματος.

Σε μερικές ώρες, και πιο συγκεκριμένα στη 01:47 τα ξημερώματα της Τρίτης, το διαστημόπλοιο με τους τέσσερις αστροναύτες θα περάσει πίσω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Εκεί, το ίδιο το φεγγάρι θα μπλοκάρει τα σήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον. Για περίπου 40 λεπτά, το πλήρωμα θα βρίσκεται πλήρως αποκομμένο από τη Γη.



Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, η συνεχής επικοινωνία με το mission control αποτελεί μια πολύτιμη «γραμμή ζωής», προσφέροντας αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας σε ένα περιβάλλον όπου η απόσταση από τον πλανήτη μεγαλώνει διαρκώς. Η απώλεια αυτής της σύνδεσης δημιουργεί μια σπάνια στιγμή απόλυτης απομόνωσης, καθώς οι αστροναύτες θα κινούνται μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος, με μοναδική συντροφιά τις σκέψεις τους.



Η εμπειρία δεν είναι πρωτόγνωρη στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης. Πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, οι αστροναύτες του προγράμματος Apollo βίωσαν παρόμοιες στιγμές κατά τις αποστολές τους προς τη Σελήνη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μάικλ Κόλινς, μέλους του Apollo 11, ο οποίος το 1969 παρέμεινε μόνος στο διαστημόπλοιο ενώ ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν πραγματοποιούσαν την πρώτη προσελήνωση.

Καθώς το σκάφος περνούσε πίσω από τη Σελήνη, η επικοινωνία διακόπηκε για 48 λεπτά. Στο βιβλίο του «Carrying the Fire» (1974), ο Κόλινς περιέγραψε ότι ένιωσε «πραγματικά μόνος» και «απομονωμένος από κάθε γνωστή μορφή ζωής», χωρίς όμως να βιώσει φόβο ή... απελπισία. Αντίθετα, σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις έκανε λόγο για μια απρόσμενη αίσθηση ηρεμίας, σημειώνοντας ότι η σιωπή αποτελούσε μια σπάνια παύση από τις συνεχείς οδηγίες του κέντρου ελέγχου.


επιμέλεια: Νάνσυ Κουλούρα
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

