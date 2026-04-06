Artemis II: Τα 40 λεπτά απόλυτης σιωπής όταν το πλήρωμα θα χάσει την επαφή με τη Γη
Η απώλεια της σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου της NASA φέρνει μια σπάνια στιγμή απόλυτης απομόνωσης, που λίγοι άνθρωποι έχουν βιώσει
Σε μερικές ώρες, και πιο συγκεκριμένα στη 01:47 τα ξημερώματα της Τρίτης, το διαστημόπλοιο με τους τέσσερις αστροναύτες θα περάσει πίσω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Εκεί, το ίδιο το φεγγάρι θα μπλοκάρει τα σήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον. Για περίπου 40 λεπτά, το πλήρωμα θα βρίσκεται πλήρως αποκομμένο από τη Γη.
No days off when you're Moonbound. @Astro_Christina continues prep for tomorrow's lunar flyby after completing her workout. — NASA (@NASA) April 6, 2026
Meanwhile, our entire world watches in anticipation with hope and excitement as the @NASAArtemis II crew presses on toward the Moon. — NASA (@NASA) April 6, 2026
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, η συνεχής επικοινωνία με το mission control αποτελεί μια πολύτιμη «γραμμή ζωής», προσφέροντας αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας σε ένα περιβάλλον όπου η απόσταση από τον πλανήτη μεγαλώνει διαρκώς. Η απώλεια αυτής της σύνδεσης δημιουργεί μια σπάνια στιγμή απόλυτης απομόνωσης, καθώς οι αστροναύτες θα κινούνται μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος, με μοναδική συντροφιά τις σκέψεις τους.
One last look at Earth before we reach the Moon. — NASA (@NASA) April 5, 2026
This view of the Earth was captured on April 5, the fourth day of the Artemis II mission, from inside the Orion spacecraft. The four astronauts will reach their closest approach of the Moon tomorrow, April 6.
Η εμπειρία δεν είναι πρωτόγνωρη στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης. Πριν από περισσότερα από 50 χρόνια, οι αστροναύτες του προγράμματος Apollo βίωσαν παρόμοιες στιγμές κατά τις αποστολές τους προς τη Σελήνη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μάικλ Κόλινς, μέλους του Apollo 11, ο οποίος το 1969 παρέμεινε μόνος στο διαστημόπλοιο ενώ ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν πραγματοποιούσαν την πρώτη προσελήνωση.
"Thanks to you and to the whole team on the ground for building on our Apollo legacy with Artemis." — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026
In addition to a wake-up song this morning, the Artemis II astronauts were treated to an audio message from Apollo 16 astronaut Charlie Duke.
Καθώς το σκάφος περνούσε πίσω από τη Σελήνη, η επικοινωνία διακόπηκε για 48 λεπτά. Στο βιβλίο του «Carrying the Fire» (1974), ο Κόλινς περιέγραψε ότι ένιωσε «πραγματικά μόνος» και «απομονωμένος από κάθε γνωστή μορφή ζωής», χωρίς όμως να βιώσει φόβο ή... απελπισία. Αντίθετα, σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις έκανε λόγο για μια απρόσμενη αίσθηση ηρεμίας, σημειώνοντας ότι η σιωπή αποτελούσε μια σπάνια παύση από τις συνεχείς οδηγίες του κέντρου ελέγχου.
POV: You're flying by the Moon. — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026
This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.
Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr