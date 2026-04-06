Απρόσμενο «μπλόκο» σε πτήση: Αποκαλύφθηκε κυψέλη μελισσών μέσα στον κινητήρα αεροσκάφους, δείτε βίντεο
Απρόσμενο «μπλόκο» σε πτήση: Αποκαλύφθηκε κυψέλη μελισσών μέσα στον κινητήρα αεροσκάφους, δείτε βίντεο
Οι επιβάτες δεν πίστευαν στα μάτια τους - Δείτε βίντεο από την «επιχείρηση» που στήθηκε για την απομάκρυνσή τους
Ένα απρόσμενο περιστατικό προκάλεσε καθυστέρηση και αναστάτωση σε επιβάτες πτήσης που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όταν εντοπίστηκε… κυψέλη μελισσών στον κινητήρα του αεροσκάφους.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι επιβάτες παρακολουθούσαν με έκπληξη από τα παράθυρα την κινητοποίηση του προσωπικού του αεροδρομίου, καθώς κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια το σμήνος που είχε συγκεντρωθεί σε σημείο του αεροπλάνου.
Το απρόσμενο «μπλόκο» οδήγησε σε προσωρινή αναβολή της αναχώρησης, ενώ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Οι αρμόδιες αρχές επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας την κυψέλη χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο αεροσκάφος.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι επιβάτες παρακολουθούσαν με έκπληξη από τα παράθυρα την κινητοποίηση του προσωπικού του αεροδρομίου, καθώς κλήθηκαν στο σημείο προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια το σμήνος που είχε συγκεντρωθεί σε σημείο του αεροπλάνου.
Το απρόσμενο «μπλόκο» οδήγησε σε προσωρινή αναβολή της αναχώρησης, ενώ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Οι αρμόδιες αρχές επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας την κυψέλη χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο αεροσκάφος.
