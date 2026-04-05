Ζημιές υπέστη αγωγός πετρελαίου στο Πριμόρσκ της Ρωσίας έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 19 drones και από την επίθεση δεν υπάρχουν θύματα, λένε οι ρωσικές αρχές

Αγωγός πετρελαίου κοντά στο λιμάνι Πριμόρσκ της Ρωσίας, στη Βαλτική θάλασσα στα σύνορα με τη Φινλανδία, υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι ρωσικές αρχές.

«Συντρίμμια (drones που καταρρίφθηκαν) προκάλεσαν ζημιές σε μέρος του αγωγού πετρελαίου κοντά στο λιμάνι του Πριμόρσκ», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντροζντένκο, προσθέτοντας ότι ο αγωγός έχει κλείσει και η πυρκαγιά σβήνει μόνη της με ασφάλεια.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 19 drones και από την επίθεση δεν υπάρχουν θύματα, επεσήμαναν οι ρωσικές αρχές.

Το λιμάνι του Πριμόρσκ βρίσκεται μεταξύ των φινλανδικών συνόρων και της Αγίας Πετρούπολης. Τον Μάρτιο άλλη επίθεση της Ουκρανίας με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, με το Κίεβο να δηλώνει ότι στοχοθέτησε τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Τον τελευταίο μήνα η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στα ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική.
