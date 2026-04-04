Ανοίγουν τάφους σε οικόπεδα στον Λίβανο για τους νεκρούς τους - Δείτε βίντεο
Δραματικές εικόνες από τον Λίβανο καθώς μετατρέπουν οικόπεδα με σκουπίδια σε αυτοσχέδια νεκροταφεία - Με περισσότερους από 1.400 νεκρούς, η χώρα αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση, ενώ τα νότια χωριά μετατρέπονται σε ζώνες μάχης

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
​Εικόνες που παραπέμπουν σε χώρες του τρίτου κόσμου, με μαζικές ταφές νεκρών σε οικοπεδικούς χώρους που μετατρέπονται σε «νεκροταφεία», καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα στον Λίβανο, ο οποίος περνά με ταχύτατο βηματισμό το κατώφλι της ανθρωπιστικής κρίσης.

​Αυτοσχέδια νεκροταφεία σε οικόπεδα με σκουπίδια

​Η λίστα των νεκρών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, πλησιάζει πλέον τα 1.400 θύματα (περισσότερα από 120 είναι τα παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους) από την έναρξη του πολέμου, που πλέον έχει συμπληρώσει έναν μήνα.

​Τα περισσότερα θύματα έχουν καταγραφεί νότια του ποταμού Λιτάνι, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με το Ισραήλ. Η κατάσταση στη χώρα είναι δραματική, καθώς πλέον οι χώροι ταφής έχουν γεμίσει, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τελετές στα νότια χωριά, καθώς αυτά έχουν μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη.

​Έτσι, η «λύση» βρέθηκε στους ελάχιστους ανοιχτούς οικοπεδικούς χώρους που υπάρχουν στην Τύρο. Το protothema.gr βρέθηκε μπροστά σε αυτές τις δραματικές εικόνες, καταγράφοντας τις ταφές. ​Με μια μπουλντόζα ανοίχτηκε ένα χαντάκι βάθους περίπου δύο μέτρων με τις σορούς ​13 ανδρών να τοποθετούνται εκεί «προσωρινά», όπως λένε οι συγγενείς τους.
​Ισοπεδωμένα χωριά στον Νότο

​Η πολεμική μηχανή των Ισραηλινών (παρά τις απώλειες και τους δεκάδες σοβαρά τραυματίες) συνεχίζει να αυξάνει την πίεση σε τουλάχιστον πέντε σημεία κατά μήκος των συνόρων. Οι φωνές από το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: πως το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη μέχρι τον ποταμό Λιτάνι.

​Αυτό όμως αναλογεί στο 1/3 των εδαφών της χώρας, της οποίας ο στρατός απομακρύνεται από τα χωριά του Νότου, με τη Χεζμπολάχ να συνεχίζει τις μάχες την ώρα που το Ισραήλ υποστηρίζει πως έχει σκοτώσει 1.000 άνδρες της οργάνωσης.
