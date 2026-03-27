Πήγαιναν να σώσουν ζωές, χτυπήθηκαν από drone: Η τραγική ιστορία του 15χρονου Ζουντ και του 19χρονου Αλί από τον Λίβανο
Ο Μαρίνος Αλειφέρης βρέθηκε στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο νεαροί διασώστες - Τραγική ειρωνεία ότι τον 15χρονο εντόπισε νεκρό ο πατέρας του

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Στην πόλη Ναμπατίγια, βαθιά στον νότο του Λιβάνου, οι νεκροί δεν είναι μόνο άνδρες της Χεζμπολάχ ή στρατιώτες του Ισραήλ. Ανάμεσά τους βρίσκονται και διασώστες, άνθρωποι που προσπαθούσαν να σώσουν ζωές μέσα στον πόλεμο.

Οπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του protothema.gr στον Λίβανο, Μαρίνος Αλειφέρης, δύο εθελοντές  τραυματιοφορείς του κρατικού νοσοκομείου της Ναμπατιγιέ σκοτώθηκαν όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν δέχθηκε απευθείας πλήγμα από ισραηλινό drone.

Το μηχανάκι πάνω στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί που έχασαν τη ζωή τους

Πρόκειται για τον Αλί Ζάμπερ, 19 ετών, και τον Ζουντ Σλαϊμάν, 15 ετών, δύο εθελοντές που βρίσκονταν σε αποστολή διάσωσης τη στιγμή της επίθεσης.

Στα αριστερά ο Αλί Ζάμπερ, 19 ετών. Δίπλα του Ζουντ Σλαϊμάν, 15 ετών

Η λίστα των θυμάτων από πληρώματα ασθενοφόρων στον Λίβανο μεγαλώνει δραματικά, φτάνοντας συνολικά τους 42 νεκρούς μέσα σε λίγα 24ωρα. Η πόλη της Ναμπατίγια έχει δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς από το ισραηλινό πυροβολικό και την αεροπορία, με εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.
Η τραγική ιστορία του 15χρονου Ζουντ και του 19χρονου Αλί από τον Λίβανο (2)
Η τραγική ιστορία του 15χρονου Ζουντ και του 19χρονου Αλί από τον Λίβανο (3)

Ο πατέρας που αντίκρισε νεκρό το παιδί του

Το πιο τραγικό στοιχείο είναι ότι ο πατέρας του 15χρονου εθελοντή είναι και ο ίδιος εθελοντής διασώστης. Ήταν ο πρώτος που έφτασε στο σημείο μετά το χτύπημα και αντίκρισε το παιδί του νεκρό, μια εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το πρόσωπο του πολέμου.

Ο απεσταλμένος του protothema.gr στον Λίβανο συνομιλεί με εθελοντές διασώστες

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του protothema, οι κηδείες των δύο τραυματιοφορέων πραγματοποιήθηκαν γρήγορα, πάνω σε μια τσιμεντένια πλάκα όπου γράφτηκαν τα ονόματά τους, καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη και ο φόβος νέων επιθέσεων είναι διαρκής.

Οι τάφοι των δύο νεαρών με τα ονόματά τους χαραγμένα πάνω στο τσιμέντο
