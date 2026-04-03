Σεξουαλική παρενόχληση παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες: Ο δήμαρχος του Παρισιού ανακοινώνει σχέδιο
Ο Γκρεγκουάρ αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε προγράμματα μετά το σχολείο όταν ήταν παιδί
Ο νέος δήμαρχος του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, παρουσίασε σήμερα ένα «σχέδιο δράσης» για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών κατά τη διάρκεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων που διοργανώνει η πόλη, ένα ζήτημα που αμαύρωσε το τέλος της θητείας της προκατόχου του, της Αν Ινταλγκό.
Αυτό το πολυαναμενόμενο σχέδιο για προγράμματα μετά το σχολείο, που εκτιμάται σε «περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ», θα εγγυηθεί «πλήρη διαφάνεια απέναντι στις οικογένειες», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde ο σοσιαλιστής δήμαρχος, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του την Κυριακή.
Ο Γκρεγκουάρ έθεσε τα προγράμματα μετά το σχολείο ως «απόλυτη προτεραιότητα» στις αρχές της θητείας του. Εν μέσω της αναταραχής στα σχολεία της πρωτεύουσας, ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ βρίσκεται πράγματι υπό στενό έλεγχο από οργισμένες ενώσεις και ομάδες γονέων, με τις οποίες συναντήθηκε τη Δευτέρα, καθώς οι αποκαλύψεις για σεξουαλική παρενόχληση συνεχίζουν να αυξάνονται.
Έχει επίσης υποσχεθεί να «δημοσιεύσει τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία και τον αριθμό των αναστολών των υπευθύνων δραστηριοτήτων», πληροφορίες που οι ομάδες γονέων δυσκολεύονται επί του παρόντος να αποκτήσουν. Ένα «φυλλάδιο καλωσορίσματος» και συναντήσεις με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα εφαρμοστούν σε «κάθε σχολείο», όπως είπε.
«Δεσμεύομαι ότι όλα τα ευρήματα των διοικητικών ερευνών, όταν υποβληθεί αναφορά, θα παρέχονται στις ενδιαφερόμενες οικογένειες», συνέχισε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι θα συστήσει επίσης μια ανεξάρτητη επιτροπή για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης αναθεώρησης και την παροχή συστάσεων.
Θα θεσπιστεί επίσης ένα απλό, προσβάσιμο και σαφώς καθορισμένο σύστημα αναφοράς: οι γονείς θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με μια μονάδα υποστήριξης και αναφοράς και η πόλη θα συνεχίσει να θέτει σε αναστολή τους υπεύθυνους δραστηριοτήτων με την παραμικρή υποψία.
Σύμφωνα με τον διάδοχο της Αν Ινταλγκό, «η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων» σεξουαλικής παρενόχλησης «χρονολογείται από το 2024 και ιδιαίτερα το 2025», κυρίως σε νηπιαγωγεία.
Το 2025, 30 υπεύθυνοι δραστηριοτήτων τέθηκαν σε αναστολή στο Παρίσι, 16 από αυτούς για φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση, σύμφωνα με στοιχεία του δημαρχείου. Από τον Ιανουάριο, εννέα υπεύθυνοι δραστηριοτήτων στο ίδιο νηπιαγωγείο στο 7ο διαμέρισμα έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω ισχυρισμών για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.
«Αν υπήρξε συλλογικό λάθος, αυτό ήταν στην αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων ως μεμονωμένων περιστατικών, ενώ αντικατοπτρίζουν έναν συστημικό κίνδυνο και ίσως ακόμη και έναν συστημικό κώδικα σιωπής. Υπήρξε μια σκόπιμη σιωπή, μερικές φορές με τις τοπικές ομάδες διοίκησης να αισθάνονται κάπως απομονωμένες», είπε ο πρώην αντιδήμαρχος, ο οποίος αποχώρησε από το Δημαρχείο το 2024 για να γίνει μέλος του κοινοβουλίου.
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε προγράμματα μετά το σχολείο όταν ήταν παιδί.
