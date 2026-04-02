Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία
Τα στρατεύματα της Μόσχας εντείνουν τις επιθέσεις τους σε μια περίοδο που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία σήμερα, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας εντείνουν τις επιθέσεις τους σε μια περίοδο που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.
Στην περιοχή της Χερσώνας (νοτιοανατολικά), οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις «με πυροβολικό, όλμους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία. Ένας 42χρονος σκοτώθηκε όταν drone έπληξε αυτοκίνητο, ενώ 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν – μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος και τρεις αστυνομικοί – σε άλλες αεροπορικές επιθέσεις.
Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε την περιφέρεια Τσερνίχιβ (βόρεια), όπως ενημέρωσε μέσω Telegram ο Ντμίτρο Μπριζίνσκι, επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Ντρούζκιβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ (ανατολικά).
«H πόλη δέχεται διαρκώς εχθρικά πυρά. Η σημερινή μέρα δεν αποτέλεσε εξαίρεση», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν.
Όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν περισσότερα drones παρά ποτέ στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τον Μάρτιο στην Ουκρανία. Ωστόσο, υπογραμμίζει πως για πρώτη φορά τα τελευταία δυόμισι χρόνια, τα στρατεύματα της Μόσχας δεν κατέγραψαν εδαφικά κέρδη αλλά αντιθέτως αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών Πολέμου (ISW).
Russian strikes across Ukraine killed at least two people and wounded dozens, officials say, as Moscow stepped up its deadly attacks amid stalled peace talks.https://t.co/yBIgZhog2q— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 2, 2026
«Ζημιές σε επιχείρηση κι ένας νεκρός»«Μια επιχείρηση υπέστη ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο», διευκρίνισε.
Morning summary, April 2, 2026— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 2, 2026
▪️ Overnight, the enemy launched a massive airstrike on the southern regions. The target was regional energy infrastructure. Rosseti specialists are conducting emergency recovery operations in the Kherson and Zaporizhzhia regions and the Republic… pic.twitter.com/wBnlHNh7bp
