Φρίκη στην Ιταλία: Άγνωστοι άνοιξαν το φέρετρο 29χρονου μοντέλου και έκλεψαν το κρανίο, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της
Οι αρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται τρία έως τέσσερα άτομα - Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε τη Δευτέρα

Νέα ανατριχιαστική τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του  29χρονου μοντέλου Πάμελα Τζενίνι, η οποία είχε μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, άγνωστοι φέρονται να παραβίασαν το φέρετρο της άτυχης γυναίκας και να αφαίρεσαν το κρανίο της, πέντε μήνες μετά τον θάνατό της.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε τη Δευτέρα (30/3), από εργαζόμενους του νεκροταφείου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται τρία έως τέσσερα άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί το κίνητρο της αποτρόπαιης πράξης. Η έρευνα διεξάγεται με την κατηγορία της βεβήλωσης νεκρού και της κλοπής μέρους σορού, αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης έως επτά ετών, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Η δολοφονία του 29χρονου μοντέλου

Υπενθυμίζεται ότι η 29χρονη είχε δολοφονηθεί με περισσότερες από 24 μαχαιριές, με βασικό κατηγορούμενο τον 52χρονο πρώην σύντροφό της, επιχειρηματία Gianluca Soncin.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να την παρενοχλούσε και να την πιέζει να επανασυνδεθούν μετά τον χωρισμό τους. Φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμά της χρησιμοποιώντας κλειδιά που είχε ακόμη στην κατοχή του.

Λίγο πριν την επίθεση, η 29χρονη είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της εκφράζοντας φόβο για τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε να καλεί σε βοήθεια, προτού φτάσουν οι αρχές.

Μετά την επίθεση, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να αυτοκτονήσει τραυματίζοντας τον λαιμό του, χωρίς να τα καταφέρει. Παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρακολούθηση και ανθρωποκτονία.

Best of Network

Δείτε Επίσης