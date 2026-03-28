Επεισόδια σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ, 18 συλλήψεις, βίντεο
Επεισόδια σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ, 18 συλλήψεις, βίντεο
Οι διαδηλώσεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά που αντικυβερνητικές ομάδες συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες κατά του συνεχιζόμενου πολέμου
Αστυνομικοί συνέλαβαν τουλάχιστον 18 άτομα μετά από επεισόδια στη διάρκεια διαδηλώσεων απόψε κατά του πολέμου με το Ιράν σε μεγάλες πόλεις του Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 13 διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ και πέντε στη Χάιφα. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης στην Ιερουσαλήμ και τη Μπιρσίβα.
Οι διαδηλώσεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά που αντικυβερνητικές ομάδες συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες κατά του συνεχιζόμενου πολέμου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων των συγκρούσεων, τέτοιες διαδηλώσεις οργανώθηκαν και συμμετείχαν σχεδόν εξ ολοκλήρου αριστεροί ακτιβιστές.
Μερικοί συμμετέχοντες κινήθηκαν για να μπλοκάρουν έναν δρόμο, λέει η αστυνομία, γεγονός που οδήγησε τον διοικητή που βρισκόταν στο σημείο να κηρύξει τη συγκέντρωση παράνομη.
Η αστυνομία της Χάιφα αναφέρει ότι συνέλαβε παραβάτες, αν και τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες δεν φαινόταν να εμποδίζουν την κυκλοφορία κατά τη στιγμή της σύλληψής τους, όπως φαίνεται σε πλάνα από τη διαμαρτυρία.
«Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε επί τόπου με έναν εκπρόσωπο της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου... διευκρινίστηκε ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και κατά συνέπεια, ο διοικητής της αστυνομίας του Yarkon [περιφέρειας] Tzachi Sharabi διέταξε τη διάλυση της συγκέντρωσης», αναφέρει η αστυνομία.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια
Νωρίτερα, αστυνομικοί εθεάθησαν επίσης στην πλατεία Χαμπίμα να βάζουν τα χέρια τους στον πρόεδρο της Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, παρά την κοινοβουλευτική του ασυλία. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας αστυνομικός άρπαξε έναν μεσήλικα άνδρα από το πουκάμισό του και τον έριξε στο έδαφος.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 13 διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ και πέντε στη Χάιφα. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται επίσης στην Ιερουσαλήμ και τη Μπιρσίβα.
Οι διαδηλώσεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά που αντικυβερνητικές ομάδες συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες κατά του συνεχιζόμενου πολέμου. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων των συγκρούσεων, τέτοιες διαδηλώσεις οργανώθηκαν και συμμετείχαν σχεδόν εξ ολοκλήρου αριστεροί ακτιβιστές.
Συνθήματα και πλακάτ κατά των συνεχιζόμενων συγκρούσεωνΣτη διαμαρτυρία στη Χάιφα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 άτομα, διαδηλωτές κυματίζουν ισραηλινές σημαίες ενώ συνθήματα κατά των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Ένας διαδηλωτής κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε: «Εκατομμύρια παιδιά μεγαλώνουν σε καταφύγια».
Μερικοί συμμετέχοντες κινήθηκαν για να μπλοκάρουν έναν δρόμο, λέει η αστυνομία, γεγονός που οδήγησε τον διοικητή που βρισκόταν στο σημείο να κηρύξει τη συγκέντρωση παράνομη.
Η αστυνομία της Χάιφα αναφέρει ότι συνέλαβε παραβάτες, αν και τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες δεν φαινόταν να εμποδίζουν την κυκλοφορία κατά τη στιγμή της σύλληψής τους, όπως φαίνεται σε πλάνα από τη διαμαρτυρία.
Διέλυσε η αστυνομία συγκέντρωσηΗ αστυνομία διέλυσε μια παρόμοια διαδήλωση στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ, αφού κρίθηκε παράνομη, υπό το πρίσμα των κανονισμών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για την περίοδο του πολέμου, οι οποίοι περιορίζουν τις δημόσιες συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους σε 50 άτομα.
Israeli Police forcibly dispersing hundreds of protesters in Rabin Square at a massive anti-war demonstration, the largest one yet, after all previous ones were also broken up.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 28, 2026
Dozens of foreign media present, but very few Israeli.
pic.twitter.com/kH3WGuSbDt
«Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε επί τόπου με έναν εκπρόσωπο της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου... διευκρινίστηκε ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και κατά συνέπεια, ο διοικητής της αστυνομίας του Yarkon [περιφέρειας] Tzachi Sharabi διέταξε τη διάλυση της συγκέντρωσης», αναφέρει η αστυνομία.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια
Μετά το τέλος της διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ, η Συνοριακή Αστυνομία εθεάθη να σπρώχνει βίαια τους συμμετέχοντες που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Οι αστυνομικοί ακολουθούν τη μικρή ομάδα και τους φωνάζουν επανειλημμένα να «προχωρήσουν».
Νωρίτερα, αστυνομικοί εθεάθησαν επίσης στην πλατεία Χαμπίμα να βάζουν τα χέρια τους στον πρόεδρο της Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, παρά την κοινοβουλευτική του ασυλία. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας αστυνομικός άρπαξε έναν μεσήλικα άνδρα από το πουκάμισό του και τον έριξε στο έδαφος.
