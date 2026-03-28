Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε κατοίκους παλαιστινιακού χωριού στη Δυτική Όχθη, βίντεο
Οι δράστες έκαναν επιδρομή στο χωριό Κούσρα, πέταξαν πέτρες και υποχώρησαν όταν οι ντόπιοι αντέδρασαν και κινήθηκαν εναντίον τους
Επιδρομή εποίκων σε παλαιστινιακό οικισμό στη Δυτική Όχθη έγινε νωρίτερα, με τους δράστες να πετούν πέτρες κατά κατοίκων και κατοικιών, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Συγκεκριμένα, οι έποικοι έκαναν επιδρομή στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, φέρεται να πετούσαν πέτρες σε κατοίκους και σπίτια.
Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους εποίκους να εγκαταλείπουν το χωριό αφού οι ντόπιοι άρχισαν να τους αντιμετωπίζουν.
Δεν υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά σπάνιες σε τέτοιες περιπτώσεις βίας των εποίκων, παρόλο που λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση.
Τέτοιες επιθέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες το Σάββατο, παρόλο που οι δράστες προέρχονται από ορθόδοξα υπόβαθρα και οι πράξεις τους ευθύνονται για μια σειρά παραβιάσεων του θρησκευτικού εβραϊκού νόμου.
لحظة هروب المستوطنين من بلدة "قصرة" جنوب شرق نابلس، بعد اندلاع مواجهات وتصدّي الفلسطينيين لهم. pic.twitter.com/T7obKADLjl— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα