Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν με πέτρες σε κατοίκους παλαιστινιακού χωριού στη Δυτική Όχθη, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη Ισραήλ Επίθεση έποικοι

Οι δράστες έκαναν επιδρομή στο χωριό Κούσρα, πέταξαν πέτρες και υποχώρησαν όταν οι ντόπιοι αντέδρασαν και κινήθηκαν εναντίον τους

Επιδρομή εποίκων σε παλαιστινιακό οικισμό στη Δυτική Όχθη έγινε νωρίτερα, με τους δράστες να πετούν πέτρες κατά κατοίκων και κατοικιών, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Συγκεκριμένα, οι έποικοι έκαναν επιδρομή στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, φέρεται να πετούσαν πέτρες σε κατοίκους και σπίτια.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους εποίκους να εγκαταλείπουν το χωριό αφού οι ντόπιοι άρχισαν να τους αντιμετωπίζουν.

Δεν υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά σπάνιες σε τέτοιες περιπτώσεις βίας των εποίκων, παρόλο που λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση.



Τέτοιες επιθέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες το Σάββατο, παρόλο που οι δράστες προέρχονται από ορθόδοξα υπόβαθρα και οι πράξεις τους ευθύνονται για μια σειρά παραβιάσεων του θρησκευτικού εβραϊκού νόμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης