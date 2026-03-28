Καβγάς Ευρωπαίων με Ρούμπιο στη G7 για τη Ρωσία: «Πότε θα σκληρύνετε τη στάση σας;» - «Αν μπορείτε καλύτερα, κάντε το μόνοι σας»

Σοβαρές εντάσεις καταγράφηκαν στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7, με αφορμή τη στάση της Δύσης απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία





Scoop: Rubio and EU official had heated exchange on Russia at G7 meeting https://t.co/qCmcakEnsn — Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) March 28, 2026



Σοβαρές εντάσεις καταγράφηκαν σύμφωνα με το Axios στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 , με αφορμή τη στάση της Δύσης απέναντι στη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε το κλίμα δυσπιστίας που επικρατεί μεταξύ των συμμάχων.Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έθεσε ευθέως στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, το ερώτημα για το πότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υιοθετήσουν πιο αυστηρή στάση απέναντι στη Μόσχα. Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονη αντίδραση, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συνόδου.Η Κάλας υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει για αυστηρότερα μέτρα σε περίπτωση που η Ρωσία δεν συνεργαστεί. «Έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχει αλλάξει τίποτα», φέρεται να είπε, ζητώντας σαφή απάντηση για το πότε θα εξαντληθεί η αμερικανική υπομονή.Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Μάρκο Ρούμπιο αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί ο πόλεμος.Μάλιστα, απάντησε σε υψηλούς τόνους ότι, αν οι Ευρωπαίοι θεωρούν πως μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση, μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι δράση, αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη και αποστασιοποίηση της Ουάσινγκτον.Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν και με τις δύο πλευρές, ενώ συνεχίζουν να στηρίζουν ενεργά την Ουκρανία με στρατιωτική και πληροφοριακή βοήθεια.Μετά την έντονη αντιπαράθεση, Ευρωπαίοι υπουργοί παρενέβησαν για να τονίσουν ότι επιθυμούν τη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Στο τέλος της συνεδρίασης, οι δύο αξιωματούχοι είχαν σύντομη κατ’ ιδίαν συνομιλία, επιχειρώντας να ρίξουν τους τόνους.Παρά το έντονο κλίμα που περιγράφουν πηγές, η αμερικανική πλευρά υποβάθμισε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια «ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων». Ο ίδιος ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αρνήθηκε ότι υπήρξε ένταση, επιμένοντας ότι οι συναντήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από συνεργασία και αμοιβαία εκτίμηση.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται εδώ και καιρό επιφυλακτικές για τον ρόλο των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η αυξανόμενη εστίαση της Ουάσινγκτον στο Ιράν ενισχύουν την ανησυχία ότι η Ουκρανία ενδέχεται να περάσει σε δεύτερη μοίρα, την ώρα που δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο πεδίο της διπλωματίας.