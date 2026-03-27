Η συγκινητική στιγμή που μητέρα συναντά την κόρη της μετά από 25 χρόνια: Η μυστηριώδης εξαφάνιση και η σφιχτή αγκαλιά
Η Michele ήταν 38 ετών όταν δηλώθηκε αγνοουμένη στις 31 Δεκεμβρίου 2001 - «Είχα τους δικούς μου δαίμονες εκείνη την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά - Δείτε βίντεο

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε σε δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας, όταν η Michele Hundley Smith, η οποία είχε δηλωθεί αγνοούμενη το 2001, επανενώθηκε με την κόρη της μετά από περισσότερα από 24 χρόνια.

Η Michele εμφανίστηκε στο δικαστήριο της κομητείας Rockingham για υπόθεση που σχετίζεται με κατηγορία σε βάρος της πριν από την εξαφάνισή της. Εκεί βρέθηκε και η κόρη της, Amanda Smith, προκειμένου να τη στηρίξει. Οι δύο γυναίκες περπάτησαν η μία προς την άλλη και αγκαλιάστηκαν, σε μια σκηνή που καταγράφηκε σε βίντεο.

«Ξέρω ότι τίποτα δεν είναι μόνο άσπρο ή μαύρο, υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να κρατάω κακία, γιατί είναι η μητέρα μου», είπε η Amanda, προσθέτοντας: «Έχουμε μόνο μία ζωή και θέλω τη μητέρα μου μέσα σε αυτή».

Μετά την ακρόαση, η Michele αποχώρησε από το δικαστήριο και επιβιβάστηκε στο ίδιο αυτοκίνητο με την κόρη της, σύμφωνα με τον Independent.

Η εξαφάνιση που παρέμενε μυστήριο για δεκαετίες

Η Michele ήταν 38 ετών όταν δηλώθηκε αγνοούμενη στις 31 Δεκεμβρίου 2001. Σύμφωνα με την κατάθεση του συζύγου της, είχε μεταβεί στις 9 Δεκεμβρίου σε κατάστημα K-Mart στη Martinsville της Βιρτζίνια για χριστουγεννιάτικα ψώνια, όμως δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι.

Η υπόθεση παρέμενε άλυτη για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μέχρι που μια νέα πληροφορία οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό της, στα τέλη του περασμένου μήνα, «ζωντανής και καλά στην υγεία της» στη Βόρεια Καρολίνα. Οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν την τοποθεσία της κατόπιν δικού της αιτήματος.

Η σύλληψη και η παλιά εκκρεμότητα

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό της, η Michele τέθηκε υπό κράτηση, καθώς διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Το ένταλμα σχετιζόταν με κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ (DWI), που είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2001.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχε παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 27 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους για την υπόθεση αυτή.

Αδιευκρίνιστοι οι λόγοι της εξαφάνισης

Παραμένει άγνωστο γιατί η Michele εγκατέλειψε το σπίτι της το 2001. Όταν ρωτήθηκε σχετικά μετά την ακρόαση, απάντησε: «Ήταν προσωπικό».

«Είχα τους δικούς μου δαίμονες εκείνη την περίοδο και ήμουν χαμένη μέσα στις σκέψεις μου. Είχα τους λόγους μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σερίφης της κομητείας Rockingham, Sam Page, δήλωσε ότι η ίδια απέδωσε την αποχώρησή της σε «οικογενειακά ζητήματα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας σχετικά με την εξαφάνισή της.

Η υπόθεση, παρά τον εντοπισμό της γυναίκας, εξακολουθεί να αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη όλα αυτά τα χρόνια.
