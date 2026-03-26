Έξαλλος ο Πούτιν με οσκαρικό ντοκιμαντέρ για την πολεμική προπαγάνδα στη Ρωσία όπου απεικονίζεται ως... Πινόκιο, βίντεο

Ο Ρώσος πρόεδρος καταφέρθηκε με σκληρά λόγια κατά της υπουργού Πολιτισμού της χώρας του γιατί δεν έχει επιβάλλει περιορισμούς στον κινηματογράφο, ενώ δικαστήριο προχώρησε το «Mr. Nobody Against Putin» απαγορεύτηκε στη Ρωσία





Συγκεκριμένα, πρόκειται για το «Mr Nobody Against Putin» (σ.σ. Ο κύριος Τίποτα απέναντι στον Πούτιν) του Πάβελ Ταλάκιν, όπου - σύμφωνα με τους δημιουργούς του - αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πολεμική προπαγάνδα στη Ρωσία αναφορικά με το μέτωπο στην Ουκρανία.















Απαγορεύτηκε το ντοκιμαντέρ στη Ρωσία Επιπλέον, δικαστήριο στο Τσελιάμπινσκ αποφάσισε την απαγόρευση διανομής του ντοκιμαντέρ στη Ρωσία, με στόχο να αποτραπεί η πρόσβαση του κοινού στο έργο. Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα της εισαγγελίας για την απόσυρση της ταινίας από τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες βίντεο, επικαλούμενο το «συμφέρον απροσδιόριστου αριθμού πολιτών».



Σύμφωνα με την εισαγγελία, το ντοκιμαντέρ προβάλλει «αρνητική στάση» απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην κυβέρνηση της χώρας, γεγονός που, όπως υποστηρίχθηκε, δικαιολογεί την απαγόρευσή του.



Ο Ρώσος ηγέτης ζήτησε οι νέοι περιορισμοί να τεθούν σε ισχύ «το συντομότερο δυνατό», προτείνοντας την εφαρμογή συστήματος ποσοστώσεων με στόχο τον αυστηρό περιορισμό της προβολής ξένων ταινιών στη χώρα.



Την οργή του Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τη «φιλοπολεμική προπαγάνδα» που γίνεται στη Ρωσία, το οποίο και βραβεύτηκε με Όσκαρ στην φετινή απονομή των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων παγκοσμίως, αναφέρει η Daily Mail Συγκεκριμένα, πρόκειται για το «Mr Nobody Against Putin» (σ.σ. Ο κύριος Τίποτα απέναντι στον Πούτιν) του Πάβελ Ταλάκιν, όπου - σύμφωνα με τους δημιουργούς του - αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πολεμική προπαγάνδα στη Ρωσία αναφορικά με το μέτωπο στην Ουκρανία.Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος και επέκρινε δημόσια την υπουργό Πολιτισμού, Όλγα Λιουμπίμοβα, για καθυστερήσεις στην εφαρμογή νέων περιορισμών στον κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής διαδικτυακής σύσκεψης, ο Πούτιν δήλωσε: «Γιατί απλώς συζητάμε; Ιδεολογικά επιτρέπουμε την είσοδο εντελώς ανόητων και αχρείαστων [ταινιών], ενώ οικονομικά δεν στηρίζουμε τους δικούς μας παραγωγούς».Παράλληλα, ο Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση για ιδεολογική επιρροή και ζήτησε επιτάχυνση στην εφαρμογή νέων μέτρων λογοκρισίας.Επιπλέον, δικαστήριο στο Τσελιάμπινσκ αποφάσισε την απαγόρευση διανομής του ντοκιμαντέρ στη Ρωσία, με στόχο να αποτραπεί η πρόσβαση του κοινού στο έργο. Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα της εισαγγελίας για την απόσυρση της ταινίας από τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες βίντεο, επικαλούμενο το «συμφέρον απροσδιόριστου αριθμού πολιτών».Σύμφωνα με την εισαγγελία, το ντοκιμαντέρ προβάλλει «αρνητική στάση» απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην κυβέρνηση της χώρας, γεγονός που, όπως υποστηρίχθηκε, δικαιολογεί την απαγόρευσή του.Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην «αφίσα» του έργου παρουσιάζεται ο σκηνοθέτης να κάθεται στη μύτη αλά... Πινόκιο του Πούτιν, σε μια προσπάθεια γελοιποίησής του και παρουσίασης του ως ψεύτη.Ο Ρώσος ηγέτης ζήτησε οι νέοι περιορισμοί να τεθούν σε ισχύ «το συντομότερο δυνατό», προτείνοντας την εφαρμογή συστήματος ποσοστώσεων με στόχο τον αυστηρό περιορισμό της προβολής ξένων ταινιών στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Λιουμπίμοβα χαρακτήρισε το ζήτημα «περίπλοκο», ωστόσο συμφώνησε με τις απαιτήσεις του προέδρου μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε.



Αντίθετος στον πόλεμο δηλώνει ο Ταλάκιν Η αντίδραση ήρθε μετά τη διεθνή διάκριση του ντοκιμαντέρ του Πάβελ Ταλάκιν, «Mr Nobody Against Putin», το οποίο απέσπασε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Η ταινία παρουσιάζει την εμπειρία ενός δασκάλου από μικρή πόλη της Ρωσίας, ο οποίος καταγράφει πώς απλοί πολίτες –και κυρίως παιδιά– εντάσσονται, σύμφωνα με το περιεχόμενο του έργου, σε ένα σύστημα πολεμικής προπαγάνδας που σχετίζεται με το Κρεμλίνο.



Ο 35χρονος Ταλάκιν, ο οποίος εργάστηκε ως βιντεογράφος σε σχολείο μικρής πόλης, συνεργάστηκε με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ. Η ταινία καταγράφει μαθήματα πατριωτικής εκπαίδευσης υπέρ του πολέμου, τα οποία εισήχθησαν στα ρωσικά σχολεία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης της Μόσχας στην Ουκρανία.



Ο Ταλάκιν εγκατέλειψε τη Ρωσία μεταφέροντας το οπτικό υλικό εκτός χώρας και πλέον δηλώνει αντίθετος στον πόλεμο. Αρχικά είχε λάβει εντολή από τη σχολική διοίκηση να καταγράψει τα μαθήματα, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να συνεργαστεί μυστικά με τον Αμερικανό σκηνοθέτη.



Επικρίθηκε το ντοκιμαντέρ Σημειώνεται ότι πριν από μία εβδομάδα, ρωσικές αρχές είχαν επικρίνει το ντοκιμαντέρ, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει εικόνες ανηλίκων χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Μόσχας μετά τη βράβευση του έργου.



Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας, κυβερνητικός φορέας, ανέφερε ότι «χρησιμοποιήθηκαν εικόνες ανηλίκων χωρίς να έχει ληφθεί η συγκατάθεση των γονέων τους». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υλικό προοριζόταν αρχικά ως «εσωτερική καταγραφή σχολικών δραστηριοτήτων για εκπαιδευτική χρήση», αλλά στη συνέχεια αξιοποιήθηκε για εμπορικούς σκοπούς.



Το Συμβούλιο ζήτησε από την Ακαδημία που απονέμει τα Όσκαρ, καθώς και από τον πολιτιστικό οργανισμό του ΟΗΕ UNESCO, να προχωρήσουν σε έρευνα για την υπόθεση.



Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της ταινίας, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν περιορισμένα στη βράβευσή της.