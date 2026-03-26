Ζελένσκι στο Reuters: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας με παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

🔴✅🇺🇸🇺🇦🇷🇺 FLASH

Washington subordonne ses garanties de sécurité à l’abandon total du Donbass par l’Ukraine, selon Zelensky ⚡🤝



Le président ukrainien a déclaré dans un entretien à Reuters que les États-Unis conditionnent la conclusion d’un accord de paix à un retrait complet… pic.twitter.com/bH5e3mRcdu — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) March 26, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να οριστικοποιήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία μόνο εφόσον το Κίεβο αποδεχθεί την παραχώρηση ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας του Ντονμπάς στη Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίαςσε συνέντευξή του στοΟ Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι, ενώ οι ΗΠΑ είναι απασχολημένες με την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, οασκεί πίεση στο Κίεβο ώστε να επιτευχθεί ταχεία λήξη του πολέμου, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Όπως δήλωσε, «η Μέση Ανατολή επηρεάζει σαφώς τον πρόεδρο Τραμπ και, κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί να επιλέγει μια στρατηγική μεγαλύτερης πίεσης προς την ουκρανική πλευρά».Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει φέτος τρεις γύρους τριμερών συνομιλιών υψηλού επιπέδου στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πόλεμος έχει καταστρέψει εκτεταμένες περιοχές της Ουκρανίας και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους.Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από διεθνείς εταίρους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επαναλάβει εχθροπραξίες μετά από ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης. Όπως σημείωσε, δύο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά: ποιος θα χρηματοδοτήσει τις αγορές όπλων της Ουκρανίας ώστε να διατηρηθεί η αποτρεπτική της ισχύ και ποια θα είναι η αντίδραση των συμμάχων σε περίπτωση νέας ρωσικής επιθετικότητας.«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να οριστικοποιήσουν αυτές τις εγγυήσεις σε υψηλό επίπεδο μόλις η Ουκρανία δηλώσει έτοιμη να αποσυρθεί από το Ντονμπάς», δήλωσε ο 48χρονος πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι κατανοεί τις «λεπτές ισορροπίες» της αμερικανικής θέσης, παρότι δεν συμμετείχε προσωπικά στις τριμερείς συνομιλίες.επιμένει ότι ο πλήρης έλεγχος τουαποτελεί βασικό στόχο του πολέμου, τον οποίο η Μόσχα δηλώνει ότι θα επιδιώξει να πετύχει ακόμη και στο πεδίο της μάχης εάν δεν επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η προέλαση της Ρωσίας έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια και ότι η κατάληψη ολόκληρης της περιοχής ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικό χρόνο και μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς περιλαμβάνει ένα σύστημα ισχυρά οχυρωμένων πόλεων, γνωστό ως «ζώνη φρουρίων».Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η αποχώρηση από την περιοχή θα υπονόμευε την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, καθώς θα παρέδιδε στη Ρωσία ισχυρές αμυντικές θέσεις. «Θα ήθελα πολύ η αμερικανική πλευρά να κατανοήσει ότι το ανατολικό τμήμα της χώρας μας αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μας», υπογράμμισε.Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι το έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ ήτανπρος υπογραφή, ωστόσο την Τρίτη, μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, σημείωσε ότι απομένει ακόμη δουλειά.Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ρωσία υπολογίζει πως η Ουάσινγκτον θα χάσει το ενδιαφέρον της εάν οι διαπραγματεύσεις καθυστερήσουν. Αναγνώρισε ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, ενώ ο τέταρτος γύρος συνομιλιών που είχε προγραμματιστεί για τον τρέχοντα μήνα αναβλήθηκε λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.Ο Ουκρανός πρόεδρος διερωτήθηκε εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να θυσιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη στρατιώτες για να καταλάβει περίπουπου δεν ελέγχει σήμερα. Τόνισε ότι μια σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του ίδιου, τουκαι τουθα μπορούσε να επιλύσει τα ανοιχτά ζητήματα σχετικά με το έδαφος και τις εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.Αναφερόμενος στις προσωπικές του σχέσεις με τον Τραμπ, υπογράμμισε ότι οι προηγούμενες εντάσεις δεν επηρεάζουν τη στάση του. «, δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει το ζήτημα με πραγματισμό και επιδιώκει γρήγορο τερματισμό του πολέμου.