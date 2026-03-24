Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία
Δεκατέσσερις τραυματίες και ζημιές σε κατοικίες και ξενοδοχείο – Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Σεβαστούπολη με δύο νεκρούς
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια -κεντρικά και νότια αντίστοιχα-, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.
Στην Πολτάβα (κεντρικά), ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς αναφέρθηκε μέσω Telegram σε δυο νεκρούς και ένδεκα τραυματίες, καθώς και σε ζημιές σε πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.
Στη Ζαπορίζια (νότια), ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «μαζική συνδυαστική επίθεση με drones και πυραύλους» και «δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν».
Στην άλλη πλευρά, στη χερσόνησο της Κριμαίας, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο μέσω Telegram περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα για τουλάχιστον δυο νεκρούς και οκτώ τραυματίες εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία της πόλης, χωρίς να εξηγήσει τα αίτια και χωρίς να συνδέσει την καταστροφή ρητώς με τον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.
Zaporizhzhia 🙏— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 24, 2026
+ ballistic missiles attack on Poltava! pic.twitter.com/xw2PGz932m
BREAKING: A major Russian ballistic missile and drone attack has been carried out across Ukraine. A drone impacted a multi‑storey residential building in Zaporizhia, and there are reportedly casualties at the scene. In Poltava, a ballistic missile made a direct impact, with… pic.twitter.com/ANnACmmEz4— World Source News (@Worldsource24) March 24, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα