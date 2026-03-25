Νίκη για τη Φρέντερικσεν στις εκλογές στη Δανία, αλλά πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες για τη κυβέρνηση
Το κεντρώο κόμμα των Μετριοπαθών εξασφαλίζει 14 έδρες και θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στις διερευνητικές εντολές
Η συμμαχία της Κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρεντέρικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στη Δανία όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία, κατά τα τελικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν αυτά των exit poll από τα εκλογικά τμήματα που μεταδόθηκαν νωρίτερα.
Η συμπολιτευόμενη παράταξη εξασφαλίζει 84 έδρες από τις συνολικά 179 του κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα πλήρη αποτελέσματα στη μητροπολιτική Δανία, στα οποία αναμένεται να προστεθεί μια έδρα στις νήσους Φερόε, ενώ η συμμαχία της Δεξιάς παραμένει δεύτερη δύναμη με 77.
Οι Μετριοπαθείς (κεντρώοι), υπό τον υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λούκε Ράσμουσεν, εξασφαλίζουν 14 έδρες και θα διαδραματίσουν κατά συνέπεια αποφασιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης.
Η δημοσκόπηση του τηλεοπτικού σταθμού DR και της εταιρείας Epinion έδινε στο αριστερό μπλοκ 83 έδρες, έναντι 79 για τη Δεξιά. Άλλη δημοσκόπηση του σταθμού TV2 και του ινστιτούτου Megafon προβλέπει ότι η Κεντροαριστερά θα εξασφαλίσει 86 έδρες και η Δεξιά 75.
Η Φρεντέρικσεν, που κυβερνά από το 2019, επωφελήθηκε τους τελευταίους μήνες από τη σταθερή στάση που επέδειξε απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας. Πολλοί Δανοί όμως δυσανασχετούν από το γεγονός ότι επικεντρώνεται σε διεθνείς υποθέσεις και την κατηγορούν ότι παραμελεί τα εσωτερικά ζητήματα, εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η Φρεντέρικσεν θα δυσκολευτεί να σχηματίσει κυβέρνηση και θα χρειαστεί τη στήριξη δεξιών κομμάτων ή, ενδεχομένως, των τεσσάρων βουλευτών της Γροιλανδίας και των νησιών Φερόε, των δύο ημιαυτόνομων, υπερπόντιων εδαφών της Δανίας.
