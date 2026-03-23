Τραμπ για Ιράν: Τους δίνω πέντε μέρες και άλλη μία ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας
Τραμπ για Ιράν: Τους δίνω πέντε μέρες και άλλη μία ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία, η οποία – όπως είπε – θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε από το Μέμφις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου και της ιρανικής πλευράς, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι συνομιλίες είναι «πολύ καλές», υπογραμμίζοντας ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία, η οποία – όπως είπε – θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας ότι «τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μειώθηκαν κατά 90% οι επιχειρησιακές δυνατότητές τους».
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχουν πληγεί κρίσιμες υποδομές, η βιομηχανική βάση και το ναυτικό του Ιράν, ενώ έκανε λόγο για εξουδετέρωση βασικών ηγετικών στελεχών. «Θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε συμφωνία πολύ νωρίτερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην ηγεσία της χώρας δημιουργούν κινδύνους.
Αναφερόμενος στις προοπτικές των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «μια ακόμη ευκαιρία» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη συμφωνίας που, όπως υποστήριξε, θα ενισχύσει την παγκόσμια ασφάλεια και θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην οικονομία.
«Τώρα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να τερματίσουμε τη διαδικασία, να φτάσουμε σε συμφωνία και αυτό θα φέρει ασφάλεια σε όλο τον πλανήτη. Αυτά είναι καλά νέα και από οικονομικής άποψης. Αν το καταφέρουμε, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για την οικονομία και τον κόσμο. Για 47 χρόνια τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Θέλουν την ειρήνη, συμφώνησαν πως δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Αυτές ήταν ακριβώς οι συνομιλίες. Δεσμεύτηκα να αποφύγω τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Τους δίνω πέντε μέρες για να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια επωφελή συμφωνία για όλους» συμπλήρωσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι συνομιλίες είναι «πολύ καλές», υπογραμμίζοντας ότι παραμένει εφικτή μια συμφωνία, η οποία – όπως είπε – θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όπως σημείωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας ότι «τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μειώθηκαν κατά 90% οι επιχειρησιακές δυνατότητές τους».
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχουν πληγεί κρίσιμες υποδομές, η βιομηχανική βάση και το ναυτικό του Ιράν, ενώ έκανε λόγο για εξουδετέρωση βασικών ηγετικών στελεχών. «Θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε συμφωνία πολύ νωρίτερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην ηγεσία της χώρας δημιουργούν κινδύνους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής είναι η προστασία των εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας της χώρας, κατηγορώντας το Ιράν ότι έχει προκαλέσει αστάθεια στην περιοχή μέσω ενεργειών κατά γειτονικών κρατών.
BREAKING: “We’ve annihilated their defense industrial base and eliminated their navy.”— Fox News (@FoxNews) March 23, 2026
“I said to my people, why didn't you capture the ship? ...they said it's more fun to put them at the bottom of the sea." –President Trump pic.twitter.com/m2Dv0YJXjg
Αναφερόμενος στις προοπτικές των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «μια ακόμη ευκαιρία» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη συμφωνίας που, όπως υποστήριξε, θα ενισχύσει την παγκόσμια ασφάλεια και θα έχει θετικές επιπτώσεις και στην οικονομία.
«Τώρα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να τερματίσουμε τη διαδικασία, να φτάσουμε σε συμφωνία και αυτό θα φέρει ασφάλεια σε όλο τον πλανήτη. Αυτά είναι καλά νέα και από οικονομικής άποψης. Αν το καταφέρουμε, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για την οικονομία και τον κόσμο. Για 47 χρόνια τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Θέλουν την ειρήνη, συμφώνησαν πως δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Αυτές ήταν ακριβώς οι συνομιλίες. Δεσμεύτηκα να αποφύγω τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Τους δίνω πέντε μέρες για να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια επωφελή συμφωνία για όλους» συμπλήρωσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
