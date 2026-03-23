Κρεμλίνο: Αντικρουόμενες δηλώσεις για το Ιράν, ελπίζουμε για ειρηνική διευθέτηση
Κρεμλίνο: Αντικρουόμενες δηλώσεις για το Ιράν, ελπίζουμε για ειρηνική διευθέτηση
Ο Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καθυστερήσει για πέντε ημέρες την πραγματοποίηση πληγμάτων κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν
Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι εξετάζει με προσοχή τις διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τις συνομιλίες για το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι η κρίση θα οδηγηθεί σύντομα σε ειρηνική διευθέτηση.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι η Μόσχα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καθυστερήσει για πέντε ημέρες την πραγματοποίηση πληγμάτων κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.
«Σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές δηλώσεις, μεταξύ των οποίων και αντιφατικές. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ελπίζουμε σε ταχεία μετάβαση σε ειρηνική πορεία» ανέφερε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η αμερικανική απόφαση δημιουργεί προοπτική διευθέτησης της κρίσης.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι η Μόσχα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καθυστερήσει για πέντε ημέρες την πραγματοποίηση πληγμάτων κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.
«Σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές δηλώσεις, μεταξύ των οποίων και αντιφατικές. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ελπίζουμε σε ταχεία μετάβαση σε ειρηνική πορεία» ανέφερε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η αμερικανική απόφαση δημιουργεί προοπτική διευθέτησης της κρίσης.
