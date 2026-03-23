Κρεμλίνο: Αντικρουόμενες δηλώσεις για το Ιράν, ελπίζουμε για ειρηνική διευθέτηση
Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι εξετάζει με προσοχή τις διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες τοποθετήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τις συνομιλίες για το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι η κρίση θα οδηγηθεί σύντομα σε ειρηνική διευθέτηση.

Ο  Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι η Μόσχα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καθυστερήσει για πέντε ημέρες την πραγματοποίηση πληγμάτων κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

«Σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές δηλώσεις, μεταξύ των οποίων και αντιφατικές. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ελπίζουμε σε ταχεία μετάβαση σε ειρηνική πορεία» ανέφερε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η αμερικανική απόφαση δημιουργεί προοπτική διευθέτησης της κρίσης.

Σχετικά Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

