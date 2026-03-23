Τραμπ: Μακροχρόνια ειρήνη για το Ισραήλ αν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, αν όχι θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς
«Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία όπως κι εμείς» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τη Φλόριντα ότι οι επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «πολύ ισχυρές» και υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επισημαίνοντας ότι έχουν καταγραφεί «σημαντικά σημεία συμφωνίας» και ότι οι συνομιλίες εξελίχθηκαν «άψογα». Όπως είπε, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα και συνεχίστηκαν έως αργά το βράδυ.

«Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Κι εμείς θέλουμε να κάνουμε συμφωνία. Πιθανότατα θα επικοινωνήσουμε ξανά σήμερα, πιθανώς τηλεφωνικά, γιατί είναι δύσκολο γι’ αυτούς να μετακινηθούν» δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

«Θέλουμε ειρήνη και για το Ισραήλ. Η ζωή μου είναι χτισμένη πάνω σε συμφωνίες. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί εν ευθέτω χρόνω. Περίμεναν να βομβαρδίσουμε τον μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής ενέργειας τους αύριο το πρωί. Δεν τους τηλεφώνησα, μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι ήθελαν να κάνουν μια συμφωνία μαζί μας» δήλωσε.

Ερωτηθείς με ποιον συνομιλούν οι ΗΠΑ στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Ένα κορυφαίο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε: Έχουμε εξαλείψει την ηγεσία στην πρώτη, τη δεύτερη και σε μεγάλο βαθμό την τρίτη φάση».

Αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι εάν οι συνομιλίες καταλήξουν θετικά, «το ζήτημα θα διευθετηθεί», προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν: «Αν όλα πάνε καλά, θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνική βόμβα: «Δεν θέλουμε να δούμε καμία πυρηνική βόμβα, κανένα πυρηνικό όπλο» είπε αλλά και ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ μίλησαν με το Ισραήλ «πριν από λίγο καιρό». Ερωτηθείς εάν το Ισραήλ θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι το Ισραήλ θα είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτό που έχουμε. Αυτή θα είναι ειρήνη για το Ισραήλ. Μακροχρόνια ειρήνη, εγγυημένη ειρήνη εάν συμβεί αυτό».

Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε «πολύ σοβαρή» αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Θα υπάρξει μια «πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος» στο Ιράν βάσει των σχεδίων της Ουάσινγκτον, δήλωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτώμενος ποιος θα έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ σε οποιαδήποτε διευθέτηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης είπε: «Ίσως εγώ, εγώ και... όποιος κι αν είναι ο επόμενος αγιατολάχ» είπε και συμπλήρωσε: «Κοιτάξτε, θα υπάρξει επίσης μια μορφή, μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος».

«Έχουμε να κάνουμε με μερικούς ανθρώπους που θεωρώ πολύ λογικούς, πολύ σταθερούς. Οι άνθρωποι μέσα γνωρίζουν ποιοι είναι. Είναι πολύ σεβαστοί. Ίσως ένας από αυτούς να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε».
