Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με δεκάδες στρατιώτες στην Κολομβία, τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες
Σε κρίσιμη κατάσταση είναι 14 από τους τραυματίες, ενώ στο αεροπλάνο φέρεται να επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες, εκ των οποίων 14 σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της συντριβής μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Πουτουμάγιο, της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο. Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».


Επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι

Νωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι, 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού.
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Best of Network

Δείτε Επίσης