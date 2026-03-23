Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με δεκάδες στρατιώτες στην Κολομβία, τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες
Σε κρίσιμη κατάσταση είναι 14 από τους τραυματίες, ενώ στο αεροπλάνο φέρεται να επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι
Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες, εκ των οποίων 14 σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της συντριβής μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 στη νότια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με το Περού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Πουτουμάγιο, της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.
Το Hercules C-130 των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο του διαμερίσματος Πουτουμάγιο. Σε βίντεο που μετέδωσε η κολομβιανή τηλεόραση διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη έκταση, μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από κατοικημένη περιοχή.
Ύστερα από σύσκεψη του περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων, ο Τζον Γκαμπριέλ Μολίνα, κυβερνήτης του Πουτουμάγιο, ενημέρωσε πως επιβεβαιώθηκε ο θάνατος οκτώ επιβαινόντων στο C-130 και ότι η κατάσταση 14 εκ των 83 τραυματιών που νοσηλεύονται χαρακτηρίζεται «κρίσιμη».
NEW: Video shows Colombian Air Force plane losing altitude shortly before the crash. About 100 people were on board pic.twitter.com/5CdOGkEODu— BNO News Live (@BNODesk) March 23, 2026
Επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποιΝωρίτερα, ο πτέραρχος Κάρλος Φερνάντο Σίλβα, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε ανακοινώσει πως στο C-130 επέβαιναν συνολικά 125 άνθρωποι, 114 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.
Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού.
#Atención 110 soldados iban a bordo de un avión Hércules que se accidentó en el departamento de Putumayo. De acuerdo con las autoridades, al menos 20 militares ya fueron rescatados. #VocesySonidos pic.twitter.com/m560hzQdWv— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
