Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Επιδρομή drones πλήττει λιμάνι της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία
Επιδρομή drones πλήττει λιμάνι της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία
Πάνω από 50 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Πρίμορσκ έπειτα από επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιφέρεια Λένινγκραντ, όχι μακριά από τα σύνορα με τη Φινλανδία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.
«Πάνω από 50 drones» καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ (βορειοδυτικά), ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα λίγο πριν από τις 04:30.
«Δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιά στο λιμάνι Πρίμορσκ», με αποτέλεσμα να προκληθεί «πυρκαγιά», ενημέρωνε λίγο πριν από τις 04:00, προσθέτοντας πως προσωπικό στο λιμάνι απομακρύνθηκε εσπευσμένα.
Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης.
Έχουν καταγραφτεί ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια, που πάντως βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.
«Πάνω από 50 drones» καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ (βορειοδυτικά), ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα λίγο πριν από τις 04:30.
«Δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιά στο λιμάνι Πρίμορσκ», με αποτέλεσμα να προκληθεί «πυρκαγιά», ενημέρωνε λίγο πριν από τις 04:00, προσθέτοντας πως προσωπικό στο λιμάνι απομακρύνθηκε εσπευσμένα.
BREAKING: Ukrainian drones successfully struck Primorsk port, Leningrad Oblast, Russia.— World Source News (@Worldsource24) March 23, 2026
Significant damage on oil tankers. pic.twitter.com/W7DG8dme7d
Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης.
Έχουν καταγραφτεί ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια, που πάντως βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
