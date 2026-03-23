Επιδρομή drones πλήττει λιμάνι της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία
Πάνω από 50 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρωσικό λιμάνι Πρίμορσκ έπειτα από επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιφέρεια Λένινγκραντ, όχι μακριά από τα σύνορα με τη Φινλανδία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πάνω από 50 drones» καταστράφηκαν τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Λένινγκραντ (βορειοδυτικά), ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα λίγο πριν από τις 04:30.

«Δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιά στο λιμάνι Πρίμορσκ», με αποτέλεσμα να προκληθεί «πυρκαγιά», ενημέρωνε λίγο πριν από τις 04:00, προσθέτοντας πως προσωπικό στο λιμάνι απομακρύνθηκε εσπευσμένα.



Το λιμάνι αυτό στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται ανάμεσα στα σύνορα με τη Φινλανδία και τη μεγαλούπολη της Αγίας Πετρούπολης.

Έχουν καταγραφτεί ουκρανικές επιθέσεις στην περιφέρεια, που πάντως βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

