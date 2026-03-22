Το protothema στη γέφυρα που ανατίναξαν οι Ισραηλινοί στο νότιο Λίβανο, δείτε συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος βομβαρδισμός Γέφυρα Ισραήλ

Μεγάλες καταστροφές στη γέφυρα Κασμίγια στον ποταμό Λιτάνι μετά το ισραηλινό πλήγμα - Στόχος η αποκοπή της πρόσβασης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο που χαρακτηρίζεται «κόκκινη ζώνη»

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Νέο πλήγμα σε κρίσιμη υποδομή του νότιου Λιβάνου εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, στοχεύοντας τη γέφυρα Κασμίγια στον ποταμό Λιτάνι, λίγες ώρες αφότου είχε εκδώσει προειδοποίηση για επικείμενη επίθεση στην περιοχή.

Ο απεσταλμένος του protothema.gr στον Λίβανο, Μαρίνος Αλειφέρης, βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά την επίθεση, καταγράφοντας εκτεταμένες ζημιές στη γέφυρα και στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Οι συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν μεγάλες καταστροφές στην υποδομή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Όπως προαναφέρθηκε οι IDF είχαν προειδοποιήσει ότι θα βομβαρδίσουν την περιοχή «λόγω των δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ και της μετακίνησης τρομοκρατών στον νότιο Λίβανο υπό την κάλυψη του άμαχου πληθυσμού».

Η στιγμή του βομβαρδισμού

Νωρίτερα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης αποτυπώνει τη στιγμή του βομβαρδισμού.

Η επιλογή της συγκεκριμένης γέφυρας εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική του Ισραήλ να περιορίσει την κινητικότητα και την πρόσβαση της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από τις ισραηλινές αρχές ως «κόκκινη ζώνη», με σαφείς προειδοποιήσεις προς τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί προς βορρά για λόγους ασφαλείας.

Η κατάσταση στο έδαφος παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο αριθμός των εκτοπισμένων στον Λίβανο εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή  αγγίζει το 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης