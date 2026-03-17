Το protothema στην «κόκκινη ζώνη» στην Τύρο: Δείτε εικόνα από ισοπεδωμένη γειτονιά
Νεκρός, τραυματίες και εντολή στους κατοίκους για μαζική εκκένωση
Νέο αεροπορικό πλήγμα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Τύρο του Λιβάνου, με την ισραηλινή πολεμική αεροπορία να στοχεύει κτίριο στην περιοχή, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Παράλληλα, εκπρόσωπος των IDF ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους που βρίσκονται νοτιότερα του ποταμού Ζαχράνι, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς τη Βηρυτό για λόγους ασφαλείας.
Το μήνυμα για εκκένωση
Στο μήνυμα που απέστειλε ο ισραηλινός στρατός σημειώνονται τα εξής:
«Επείγον! Άμεση προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου που βρίσκονται νότια του ποταμού Ζαχράνι
Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον στρατό να ενεργεί δυναμικά εναντίον της στην περιοχή αυτή, χωρίς πρόθεση να βλάψει τους πολίτες.
Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται, καθώς ο στρατός επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στην περιοχή. Για τη δική σας ασφάλεια, σας καλούμε εκ νέου να εκκενώσετε άμεσα τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.
Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις ή στρατιωτικά μέσα της, θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, σας καλούμε να μετακινηθείτε άμεσα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι. Η παραμονή νότια του ποταμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τη ζωή των οικογενειών σας.
- Προσοχή: οποιαδήποτε μετακίνηση προς τα νότια μπορεί να θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο».
