Μήνυση από την κυβέρνηση Τραμπ κατά του Χάρβαρντ για διακρίσεις κατά των Εβραίων μαθητών
Μήνυση από την κυβέρνηση Τραμπ κατά του Χάρβαρντ για διακρίσεις κατά των Εβραίων μαθητών
Μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, Εβραίοι και Ισραηλινοί φοιτητές «έχουν υποστεί παρενόχληση, σωματική βία και καταδίωξη» και η απάντηση σε αυτό ήταν «να μην κάνει τίποτα», αναφέρει στην πολυσέλιδη αγωγή το υπουργείο Δικαιοσύνης
Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε αγωγή την Παρασκευή κατά του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, κατηγορώντας το ότι δεν αντιμετώπισε τον αντισημιτισμό και τις διακρίσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών.
Είναι, όπως σημειώνει το Politico, το τελευταίο επεισόδιο της διαμάχης ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση με το πανεπιστήμιο αλλά ενδέχεται να είναι το πιο σοβαρή μέχρι στιγμής. Η αγωγή θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει το έναυσμα για την αφαίρεση όλων των ομοσπονδιακών κονδυλίων από το πανεπιστήμιο.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, Εβραίοι και Ισραηλινοί φοιτητές στο Χάρβαρντ «έχουν υποστεί παρενόχληση, σωματική βία, καταδίωξη και φτύσιμο», «ανέχθηκαν ένα εχθρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον» ενώ το πανεπιστήμιο «τους αρνήθηκε επανειλημμένα η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις από αντισημιτικούς διαδηλωτές».
«Η απάντηση του Χάρβαρντ σε αυτό: δεν έκανε τίποτα», ανέφερε η 44σέλιδη αγωγή που κατατέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης. «Το διδακτικό προσωπικό και η διοίκησή του έκαναν τα στραβά μάτια στον αντισημιτισμό και τις διακρίσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών. Φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού παραβίασαν ατιμώρητα τους κανόνες του Χάρβαρντ σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο συμπεριφοράς· κανόνες που το Χάρβαρντ έχει και θα εφάρμοζε εναντίον οποιουδήποτε άλλου».
Αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να σταματήσει την καταβολή όλων των υφιστάμενων επιχορηγήσεων προς το πανεπιστήμιο και απαιτεί από το Χάρβαρντ να επιστρέψει όλες τις επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν τουλάχιστον από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ.
Ο πρόεδρος του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ, έχει αναγνωρίσει ότι ο αντισημιτισμός είναι πρόβλημα στο πανεπιστήμιο και δηλώνει ότι το ίδρυμα έχει καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπισή του.
Τον περασμένο Μάρτιο, αναφέρει το Politico, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την επανεξέταση των περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβάσεις του Χάρβαρντ και αργότερα πάγωσε πάνω από 2 δισ. δολάρια στο πλαίσιο της καταστολής του αντισημιτισμού στο πανεπιστήμιο. Όταν το πανεπιστήμιο αντιστάθηκε, η κυβέρνηση έθεσε υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές και απείλησε την φορολογική του απαλλαγή.
Το Χάρβαρντ άσκησε αγωγή για να επανακτήσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια για την έρευνα και να προστατεύσει τους αλλοδαπούς φοιτητές του. Τον Σεπτέμβριο, ομοσπονδιακός δικαστής τάχθηκε στο πλευρό του πανεπιστημίου και έκρινε παράνομη την απόπειρα της κυβέρνησης να παγώσει τα χρήματα, μια σημαντική νίκη για το πανεπιστήμιο. Ο δικαστής απαγόρευσε επίσης στην κυβέρνηση να ανακαλέσει τη δυνατότητα του πανεπιστημίου να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.
Είναι, όπως σημειώνει το Politico, το τελευταίο επεισόδιο της διαμάχης ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση με το πανεπιστήμιο αλλά ενδέχεται να είναι το πιο σοβαρή μέχρι στιγμής. Η αγωγή θα μπορούσε μάλιστα να αποτελέσει το έναυσμα για την αφαίρεση όλων των ομοσπονδιακών κονδυλίων από το πανεπιστήμιο.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, Εβραίοι και Ισραηλινοί φοιτητές στο Χάρβαρντ «έχουν υποστεί παρενόχληση, σωματική βία, καταδίωξη και φτύσιμο», «ανέχθηκαν ένα εχθρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον» ενώ το πανεπιστήμιο «τους αρνήθηκε επανειλημμένα η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις από αντισημιτικούς διαδηλωτές».
«Η απάντηση του Χάρβαρντ σε αυτό: δεν έκανε τίποτα», ανέφερε η 44σέλιδη αγωγή που κατατέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης. «Το διδακτικό προσωπικό και η διοίκησή του έκαναν τα στραβά μάτια στον αντισημιτισμό και τις διακρίσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών. Φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού παραβίασαν ατιμώρητα τους κανόνες του Χάρβαρντ σχετικά με τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο συμπεριφοράς· κανόνες που το Χάρβαρντ έχει και θα εφάρμοζε εναντίον οποιουδήποτε άλλου».
Αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να σταματήσει την καταβολή όλων των υφιστάμενων επιχορηγήσεων προς το πανεπιστήμιο και απαιτεί από το Χάρβαρντ να επιστρέψει όλες τις επιχορηγήσεις που καταβλήθηκαν τουλάχιστον από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ.
Ο πρόεδρος του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ, έχει αναγνωρίσει ότι ο αντισημιτισμός είναι πρόβλημα στο πανεπιστήμιο και δηλώνει ότι το ίδρυμα έχει καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπισή του.
Τον περασμένο Μάρτιο, αναφέρει το Politico, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την επανεξέταση των περίπου 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβάσεις του Χάρβαρντ και αργότερα πάγωσε πάνω από 2 δισ. δολάρια στο πλαίσιο της καταστολής του αντισημιτισμού στο πανεπιστήμιο. Όταν το πανεπιστήμιο αντιστάθηκε, η κυβέρνηση έθεσε υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές και απείλησε την φορολογική του απαλλαγή.
Το Χάρβαρντ άσκησε αγωγή για να επανακτήσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια για την έρευνα και να προστατεύσει τους αλλοδαπούς φοιτητές του. Τον Σεπτέμβριο, ομοσπονδιακός δικαστής τάχθηκε στο πλευρό του πανεπιστημίου και έκρινε παράνομη την απόπειρα της κυβέρνησης να παγώσει τα χρήματα, μια σημαντική νίκη για το πανεπιστήμιο. Ο δικαστής απαγόρευσε επίσης στην κυβέρνηση να ανακαλέσει τη δυνατότητα του πανεπιστημίου να εγγράφει διεθνείς φοιτητές.
