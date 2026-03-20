Νότια Κορέα: Κόλαση φωτιάς σε εργοστάσιο αυτοκινήτων - 53 οι τραυματίες, 14 οι αγνοούμενοι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη φωτιά που πήρε διαστάσεις με αποτέλεσμα 53 άτομα να έχουν τραυματιστεί και 14 να αγνοούνται ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών για αυτοκίνητα στη Νότια Κορέα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε εργοστάσιο που βρίσκεται στην περιοχή Νταετζόν, περίπου 140χλμ. νοτιοανατολικά της Σεούλ.



Από τους τραυματίες, οι 24 είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι 29 ελαφρύτερα με ορισμένους να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν και άλλους να τραυματίζονται πέφτοντας στο κενό για να γλιτώσουν από τη φωτιά.

Συνολικά στο εργοστάσιο βρίσκονταν 170 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η φωτιά.

Ο πρόεδρος τη Νότια Κορέας διέταξε γενική κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 90 οχήματα και 200 πυροσβέστες να προσπαθούν να ελέγξουν τις φλόγες ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν ελικόπτερα.

Eyewitness Video Shows Massive Smoke From South Korea Factory Fire, Dozens Injured | APT
Κλείσιμο


Υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των τραυματιών και των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν μπει ακόμα στα κτήρια λόγω του κινδύνου κατάρρευσης, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή που έχουν καλύψει οι φλόγες βρίσκονται 200 κιλά θείου αυξάνοντας τον κίνδυνο εκρήξεων.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

