Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από Ισραηλινούς εποίκους, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Δυτική Όχθη έποικοι Παλαιστίνιος Ισραηλινοί Σεξουαλική κακοποίηση

Όπως ισχυρίζεται ο Αμπού Αλ-Κεμπάς, που έχει υποστεί ψυχολογικό σοκ, δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι εισέβαλαν στο σπίτι του, τον άρπαξαν και του έδεσαν τα γεννητικά όργανα με πλαστικά δεματικά

Εφιάλτη στα χέρια δεκάδων Ισραηλινών εποίκων φέρεται να έζησε ένας 29χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, που ισχυρίζεται ότι τον κακοποίησαν σεξουαλικά σε δημόσια θέα αφού εισέβαλαν στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το CNN, Ισραηλινοί μασκοφόροι επιτέθηκαν στον οικισμό του φερόμενου ως θύματος, μέσα στη νύχτα, τον άρπαξαν, του έσκισαν τα ρούχα, και του έδεσαν τα γεννητικά όργανα με πλαστικά δεματικά (tie wraps). Στη συνέχεια τον περιέφεραν στο χωριό του, δεμένο χειροπόδαρα, ενώ τον χτυπούσαν ανελέητα.

«Πρώτα με ένα μαχαίρι μου έκοψαν τη ζώνη και το εσώρουχο, για να με ξεγυμνώσουν. Έδεσαν τα γεννητικά μου όργανα και με έσερναν στο χωριό», δηλώνει ο Αμπού Αλ-Κεμπάς σε μια συγκλονιστική περιγραφή. Παράλληλα, καταγγέλλει τον άγριο ξυλοδαρμό του μπροστά σε όλους τους κατοίκους του οικισμού.

Ο Αλ-Κεμπάς, ο οποίος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έχει υποστεί ψυχολογικό σοκ, δήλωσε ότι φοβάται να ξανακοιμηθεί, ενώ συνεχίζει να ανησυχεί για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Οι καταγγελίες του υποστηρίχθηκαν και από μέλη της οικογένειάς του, καθώς και από δύο ξένους ακτιβιστές, εθελοντές της Διεθνούς Κίνησης Αλληλεγγύης, που ήταν παρόντες στην επίθεση και είδαν τον Abu al-Kebash να κακοποιείται. Οι ίδιοι δήλωσαν στο CNN ότι οι έποικοι τους έδεσαν και τους απείλησαν.

Μάλιστα, οι εισβολείς του έκλεψαν και μερικά πρόβατα που ο 29χρονος είχε στην κατοχή του.

Έρευνα από την ισραηλινή αστυνομία

Από την πλευρά της, η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι εξετάζει την επίθεση και την κλοπή των προβάτων του 29χρονου, με επτά υπόπτους να έχουν συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τη συνεργασία της ισραηλινής αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, υπάρχουν υποψίες για σεξουαλική επίθεση με χρήση βίας και απειλών, καθώς και για επίθεση σε ανήμπορο άτομο και έγκλημα που ενδέχεται να έχει ρατσιστικό κίνητρο.

Η βία των εποίκων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, και η τοπική κοινότητα των Παλαιστινίων ζει καθημερινά με τον φόβο νέων επιθέσεων, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται και το «όπλο» της σεξουαλικής κακοποίησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης