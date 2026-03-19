Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Η Ουγγαρία μπλοκάρει το δάνειο προς την Ουκρανία: «Χωρίς πετρέλαιο δεν έχει λεφτά», λέει ο Ορμπάν
«Θα βοηθήσουμε την Ουκρανία όταν θα έχουμε το πετρέλαιό μας, το οποίο μπλοκάρουν», είπε ο Ούγγρος πρωθυπουργός
Η Ουγγαρία που μπλοκάρει την αποδέσμευση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, δεν θα υποχωρήσει όσο το Κίεβο δεν αποκαθιστά την τροφοδοσία της χώρας του σε ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Druzhba , προειδοποιεί και πάλι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν λίγες ώρες πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που θα εξετάσει το θέμα.
«Η θέση της Ουγγαρίας είναι πολύ απλή: θα βοηθήσουμε την Ουκρανία όταν θα έχουμε το πετρέλαιό μας, το οποίο μπλοκάρουν», δήλωσε ο Ορμπαν στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες.
«Μέχρι τότε, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε καμία πρόταση υπέρ των Ουκρανών», είπε.
Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Ορμπαν είχε δεχθεί την αποδέσμευση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία εξασφαλίζοντας παράλληλα, μαζί με την Σλοβακία και την Τσεχία, ότι δεν θα συμμετάσχει.
Το Κίεβο έχει απόλυτη ανάγκη από τους πόρους αυτούς για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας το 2026 και το 2027.
Όμως ο Ορμπαν, πιο εθνικιστής από ποτέ από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.
Αρνείται κατηγορηματικά να συμφωνήσει στις διαδικασίες αποδέσμευσης του δανείου αν δεν εξασφαλίσει την επανάληψη της ροής του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba που διασχίζει την Ουκρανία.
Ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσικές επιθέσεις στις 27 Ιανουαρίου και η Βουδαπέστη κατηγορεί το Κίεβο ότι καθυστερεί τις εργασίες αποκατάστασής του.
«Χωρίς πετρέλαιο δεν έχει λεφτά», είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ο Ορμπάν.
Η στάση του καταδικάζεται από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες που θέλουν να ασκήσουν πίεση επί του Ούγγρου πρωθυπουργού κατηγορώντας τον ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του.
«Χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως όπλο στην προεκλογική του εκστρατεία και δεν είναι καλό. Είχαμε μια συμφωνία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Ορπο πριν από την έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού συμβουλίου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
