Το αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ» θα ονομαστεί «Ελεύθερη Γαλλία»
Εμανουέλ Μακρόν Αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ

Το αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ» θα ονομαστεί «Ελεύθερη Γαλλία»

Την ανακοίνωση έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν - Εκτιμάται ότι θα ενταχτεί στον στόλο από το 2038

Το αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ» θα ονομαστεί «Ελεύθερη Γαλλία»
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι το αεροπλανοφόρο νέας γενιάς, το οποίο θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ» το 2038, θα ονομαστεί «France Libre» («Ελεύθερη Γαλλία»), προς τιμήν του «γαλλικού πνεύματος» της «αντίστασης» που ενσάρκωσε ο Γάλλος στρατηγός.

«Ήθελα να εντάξω το μελλοντικό μας αεροπλανοφόρο στην κληρονομιά του στρατηγού Ντε Γκολ. Η ζωή του, το πεπρωμένο του. Οι επιλογές που έγιναν ήδη από τον Ιούνιο του 1940, μετά την ήττα, εκφράζουν μια συγκεκριμένη ιδέα για τη Γαλλία», δήλωσε ο Μακρόν μιλώντας στο εργοτάξιο των πυρηνικών αντιδραστήρων για τη μελλοντική ναυαρχίδα του Γαλλικού Ναυτικού στην Ιντρ, κοντά στη Νάντη.

Το αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ» θα ονομαστεί «Ελεύθερη Γαλλία»


«Για εκείνον, για εμάς, το γαλλικό πνεύμα είναι ένα πνεύμα αντίστασης. Είναι μια θέληση που τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει. Μια θέληση για αντίσταση για να παραμείνουμε ελεύθεροι. Μια αμετάβλητη, άτρωτη θέληση», πρόσθεσε.
3 ΣΧΟΛΙΑ

