Το αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ» θα ονομαστεί «Ελεύθερη Γαλλία»
Την ανακοίνωση έκανε ο Εμανουέλ Μακρόν - Εκτιμάται ότι θα ενταχτεί στον στόλο από το 2038
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι το αεροπλανοφόρο νέας γενιάς, το οποίο θα αντικαταστήσει το «Σαρλ ντε Γκολ» το 2038, θα ονομαστεί «France Libre» («Ελεύθερη Γαλλία»), προς τιμήν του «γαλλικού πνεύματος» της «αντίστασης» που ενσάρκωσε ο Γάλλος στρατηγός.
«Ήθελα να εντάξω το μελλοντικό μας αεροπλανοφόρο στην κληρονομιά του στρατηγού Ντε Γκολ. Η ζωή του, το πεπρωμένο του. Οι επιλογές που έγιναν ήδη από τον Ιούνιο του 1940, μετά την ήττα, εκφράζουν μια συγκεκριμένη ιδέα για τη Γαλλία», δήλωσε ο Μακρόν μιλώντας στο εργοτάξιο των πυρηνικών αντιδραστήρων για τη μελλοντική ναυαρχίδα του Γαλλικού Ναυτικού στην Ιντρ, κοντά στη Νάντη.
«Για εκείνον, για εμάς, το γαλλικό πνεύμα είναι ένα πνεύμα αντίστασης. Είναι μια θέληση που τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει. Μια θέληση για αντίσταση για να παραμείνουμε ελεύθεροι. Μια αμετάβλητη, άτρωτη θέληση», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα