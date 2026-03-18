Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει νέα μονάδα Patriot στη νότια Τουρκία, κοντά στη βάση του Ιντσιρλίκ
Στην ανάπτυξη ενός ακόμη αμερικανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στα Αδάνα της νότιας Τουρκίας προχωρά το ΝΑΤΟ, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για πυραυλικές απειλές από τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας την Τετάρτη (18/3).

Η νέα ανάπτυξη αφορά περιοχή, όπου βρίσκεται η βάση του Ιντσιρλίκ, στην οποία σταθμεύουν στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και δυνάμεις από το Κατάρ, την Ισπανία και την Πολωνία, πέραν των τουρκικών στρατευμάτων.

Η Τουρκία, που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και συνορεύει με το Ιράν, είχε ήδη ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την εγκατάσταση συστήματος Patriot και στην επαρχία Μαλάτια, κοντά σε ραντάρ της Συμμαχίας, στο πλαίσιο μέτρων ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας.

Όπως ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε τακτική ενημέρωση, «πέραν των εθνικών μέτρων για την ασφάλεια του εναέριου χώρου και των πολιτών μας, αναπτύσσεται επιπλέον σύστημα Patriot στην Αδάνα, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από τη Διοίκηση Αεροπορίας των Συμμαχικών Δυνάμεων στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, συμπληρώνοντας το ήδη υπάρχον ισπανικό σύστημα Patriot στην περιοχή».

Τα Αδάνα αποτελούν κρίσιμο στρατηγικό σημείο, καθώς φιλοξενούν τη βάση του Ιντσιρλίκ, η οποία χρησιμοποιείται από συμμαχικές δυνάμεις για επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, η Άγκυρα επισημαίνει ότι, παρά τις προσπάθειες ανάπτυξης εγχώριων συστημάτων, δεν διαθέτει ακόμη πλήρως ανεπτυγμένη αντιαεροπορική ασπίδα. Ως αποτέλεσμα, έχει βασιστεί σε συστήματα του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένα στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, από την έναρξη του πολέμου έχουν καταρριφθεί τρεις πύραυλοι που, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη περαιτέρω θωράκισης της περιοχής.

