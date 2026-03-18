Οι ΗΠΑ συμβουλεύουν να αποφεύγονται ταξίδια σε Αίγυπτο, Τουρκία και Κύπρο
Η νέα γενική οδηγία του University of Texas System αλλάζει το πλαίσιο διεθνών μετακινήσεων για όλα τα ιδρύματα του δικτύου
Οδηγία για διεθνή ταξίδια εκδόθηκε σε γενικό επίπεδο προς όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς του University of Texas System, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας προσωπικού και φοιτητών απέναντι σε μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές και ασφαλιστικές συνθήκες.
Η οδηγία καθορίζει νέους κανόνες για επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ταξίδια, προβλέποντας αυστηρότερη αξιολόγηση και έγκριση προτού οποιοδήποτε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας αναχωρήσει για το εξωτερικό.
Ως παράδειγμα εφαρμογής αυτής της γενικής πολιτικής, το University of Texas at San Antonio (UTSA) προσαρμόζει άμεσα τις διαδικασίες του. Κάθε ταξίδι σε χώρες όπως Αίγυπτος, Τουρκία και Κύπρος απαιτεί πλέον έγκριση τόσο από την International Oversight Committee (IOC) όσο και από τον Πρόεδρο του ιδρύματος.
Παράλληλα, η διοίκηση προτείνει να αποφεύγονται τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές εκτός αν υπάρχει ουσιαστική επαγγελματική ή ερευνητική ανάγκη, ενισχύοντας την προληπτική προσέγγιση στην ασφάλεια διεθνών μετακινήσεων.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ταξιδιωτικών περιορισμών που αφορούν χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, όπως Ιράκ, Συρία, Ιράν, Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία, όπου οι μετακινήσεις συνεχίζουν να είναι περιορισμένες.
Η νέα διαδικασία στο UTSA προβλέπει ότι κάθε αίτηση εξαίρεσης θα εξετάζεται με βάση το αν υπάρχει «ουσιαστική επαγγελματική ή ερευνητική ανάγκη», ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ταξίδια πραγματοποιούνται με την υψηλότερη προσοχή στην ασφάλεια.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυστηροποίηση των διαδικασιών αντανακλά τις αυξημένες προκλήσεις στη διεθνή αεροπορική κυκλοφορία και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Παράλληλα, η ηγεσία του πανεπιστημίου καλεί προσωπικό και φοιτητές να συμβουλεύονται τις επίσημες ταξιδιωτικές οδηγίες και να ασκούν προσεκτική κρίση κατά τον σχεδιασμό προσωπικών ταξιδιών σε περιοχές με αυξημένο ρίσκο.
Η κίνηση αυτή θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής όλων των ιδρυμάτων του University of Texas System για την προστασία της πανεπιστημιακής κοινότητας, διασφαλίζοντας ότι οι διεθνείς μετακινήσεις πραγματοποιούνται μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο και με τη μέγιστη προσοχή στην ασφάλεια των συμμετεχόντων.
