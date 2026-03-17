H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί - Η καθοριστική πληροφορία που άνοιξε τον δρόμο για τον ισραηλινό βομβαρδισμό

Με μια φωτογραφία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου , «σφράγισε» το Τελ Αβίβ την είδηση του θανάτου του νο 2 του Ιράν και επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, σε βομβαρδισμό το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη. «Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού Channel 12 η επιχείρηση εξόντωσης του Λαριτζανί ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα αλλά αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή.Το απόγευμα της Δευτέρας, όμως, οι ισραηλινές αρχές έλαβαν την πληροφορία ότι ο Λαριτζανί θα πήγαινε σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα, αντί για το σπίτι του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μαζί με το νο2 του Ιράν ήταν και ο γιος του.Κατά το ίδιο κανάλι, αμέσως μετά τον βομβαρδισμό ισραηλινή πηγή ασφαλείας φέρεται να δήλωσε για τον Λαριτζανί ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να επέζησε αυτής της επίθεσης».Σε τηλεοπτική δήλωσή του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ,, αφού ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον Λαριτζανί και τον διοικητή των δυνάμεωνείπε: «Οι ηγέτες του καθεστώτος σκοτώνονται και οι δυνατότητές τους εξουδετερώνονται».«Ο στρατός μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσει να πλήττει και να εξουδετερώνει τις πυραυλικές δυνατότητες, καθώς και τη στρατηγική υποδομή του Ιράν» πρόσθεσε ο Κατζ.«Ο πρωθυπουργός και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να συνεχίσει την καταδίωξη της ηγεσίας του καθεστώτος τρόμου και καταπίεσης στο Ιράν» συνέχισε ο Ισραηλινός υπουργός προσθέτοντας:

Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζανί Ο Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σύμφωνα με τους Ισραηλινούς σκοτώθηκε σε αεροπορικό βομβαρδισμό το βράδυ της Δευτέρας, ήταν μία από τις πλέον επιδραστικές και μετριοπαθείς προσωπικότητες του ιρανικού κατεστημένου και επανήλθε τον Αύγουστο του 2025 στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις.



Γνωστός επί δεκαετίες ως μια μετριοπαθής και πραγματιστική προσωπικότητα εντός του ιρανικού κατεστημένου, ο Λαριτζανί έχει διατελέσει γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της στρατηγικής της χώρας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.



Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, σε εύπορη οικογένεια με καταγωγή από την Αμόλ, ο Λαριτζανί ανήκε σε μια ισχυρή πολιτική δυναστεία, η οποία είχε χαρακτηριστεί από το περιοδικό Time ως οι «Κένεντι του Ιράν».



Ο πατέρας του ήταν εξέχων θρησκευτικός λόγιος, ενώ σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε τη Φαριντέχ Μοταχάρι, κόρη στενού συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί.



Σε αντίθεση με πολλούς συνομηλίκους του, διέθετε κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, έχοντας σπουδάσει Μαθηματικά και Πληροφορική, πριν ολοκληρώσει διδακτορικό στη δυτική φιλοσοφία με επίκεντρο τον Εμάνουελ Καντ.



Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), προτού μεταβεί σε κυβερνητικά αξιώματα, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το υπουργείο Πολιτισμού και στη συνέχεια τη διοίκηση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης IRIB.



Το 2005 ανέλαβε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, θέση από την οποία αποχώρησε το 2007.



Το 2008 εξελέγη στο ιρανικό κοινοβούλιο και υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής για τρεις συνεχόμενες θητείες, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην έγκριση της συμφωνίας για τα πυρηνικά το 2015.



Τον Αύγουστο του 2025, ο Λαριτζανί επέστρεψε στη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, επανεμφανιζόμενος ως κεντρική μορφή στην ηγεσία του Ιράν.



Σύμφωνα με αναλυτές, αν και θεωρούνταν πραγματιστής και όχι ιδεολογικά σκληροπυρηνικός, παρέμενε προσηλωμένος στη διατήρηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως πολιτικού συστήματος του Ιράν.



Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Λαριτζανί είχε επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής του Ιράν.



«Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν έχει προετοιμαστεί για έναν μακροχρόνιο πόλεμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X λίγο μετά την έναρξη της σύγκρουσης.