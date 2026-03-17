Τι σημαίνει για το Ιράν και τον πόλεμο η εξόντωση του πιο σημαντικού αξιωματούχου του καθεστώτος μετά τον Χαμενεϊ
Όπως έγινε με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, έτσι και η εξόντωση του Λαριτζανί, δεν συνεπάγεται - τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα - κατάρρευση του καθεστώτος
Η δολοφονία του «de facto» ηγέτη του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, η οποία επιβεβαιώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/3) από την ισραηλινή κυβέρνηση και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αποτελεί τη σημαντικότερη στοχευμένη επίθεση του ισραηλινού στρατού για την εξόντωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου μετά το πλήγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην έναρξη της επιχείρησης κατά του Ιράν.
Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ και πριν ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, οριστεί νέος ανώτατος ηγέτης, το όνομα του 67χρονου Λαριτζανί έπαιξε μεταξύ των βασικών υποψηφίων να αναλάβουν τα ηνία της χώρας.
Έπειτα από την εκλογή του Μοτζτάμπα και με βάση τις εκτιμήσεις περί σοβαρού τραυματισμού του, ο Λαριτζανί, που διατηρούσε πολύ στενές σχέσεις με τον πατέρα Χαμενεϊ ως κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας, είχε αναλάβει ουσιαστικά κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της εξουσίας.
Η επίθεση εναντίον του σημειώθηκε τέσσερις ημέρες μετά τη δημόσια παρουσία του σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη, όπου είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ σε ζωντανή μετάδοση.
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, συνέχισε τις επιθέσεις του κατά του Αμερικανού προέδρου με σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, υιοθετώντας ιδιαίτερα επιθετική ρητορική.
«Ο Τραμπ λέει ότι επιδιώκει μια γρήγορη νίκη. Το να ξεκινήσεις έναν πόλεμο είναι εύκολο, όμως δεν μπορεί να κερδηθεί με μερικά tweets. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σας κάνουμε να μετανιώσετε για αυτό το σοβαρό λάθος», έγραψε χαρακτηριστικά.
Το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης βασίζεται σε ένα πλέγμα θεσμών και οργανισμών, οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν, παρά την απώλεια του Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων.
Εξάλλου, όπως έχει διαφανεί μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεϊ και τη φημολογούμενη αδυναμία του γιου του, Μοτζτάμπα, να ασκήσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, το καθεστώς δείχνει να λειτουργεί βασισμένο κατά κύριο λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι Φρουροί της Επανάστασης στο πεδίο, σε μια κατάσταση που ενδεχομένως να δείχνει και τον ενισχυμένο ρόλο που θα έχουν στο μεταπολεμικό Ιράν αν, τελικά, δεν καταφέρουν εξωτερικοί παράγοντες (βλέπε ΗΠΑ) να «περάσουν» πρόσωπα που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα και την ασφάλειά τους.
Η εξόντωσή του εκτιμάται ότι θα δυσχεράνει τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, καθώς ο ίδιος είχε αποτελέσει στο παρελθόν και βασικό διαπραγματευτή της Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα.
In Khamenei's absence, pragmatist Larijani emerges as power broker in Iran https://t.co/bZk2p7JSqx https://t.co/bZk2p7JSqx— Reuters (@Reuters) March 1, 2026
Παρ' όλα αυτά, η εξόντωση του Λαριτζανί μετά από αυτή του Χαμενεϊ, δεν συνεπάγεται κατάρρευση του καθεστώτος, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.
Iran’s Security Chief Ali Larijani warns US President Donald Trump: “Starting a war is easy, but it cannot be won with a few tweets. We will not relent until you regret this grave miscalculation.” pic.twitter.com/L9UbSWQb4V— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 12, 2026
