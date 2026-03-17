Ο μικρός πίθηκος Punch βρήκε συντροφιά, δείτε εικόνες με τις τρυφερές αγκαλιές
Ο διάσημος πίθηκος έχει βρει τη δική του παρέα καθώς απαθανατίστηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά μια θηλυκή μακάκο, γνωστή ως Momo-chan
Η ιστορία του Punch, του μικρού μακάκου που γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο της Ιτσικάβα στην Ιαπωνία και εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του, έχει γίνει γνωστή διεθνώς μέσα από βίντεο που τον δείχνουν να απομονώνεται από την ομάδα και να δέχεται επιθετική συμπεριφορά από μεγαλύτερους πιθήκους. Μάλιστα οι εικόνες που τον δείχνουν να βρίσκει παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι συγκίνησαν εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα πράγματα όμως φαίνεται να έχουν αλλάξει καθώς ο πλέον διάσημος πίθηκος έχει βρει τη δική του παρέα καθώς απαθανατίστηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά μια θηλυκή μακάκο, γνωστή ως Momo-chan.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στο X και στο TikTok δείχνουν τα δύο ζώα να παίζουν, να κυνηγιούνται και να αγκαλιάζονται, με το αγαπημένο λούτρινο παιχνίδι του Punch να κάνει κι αυτό την εμφάνισή του.
Οι εικόνες υποδηλώνουν ότι η περίοδος μοναξιάς του μικρού μακάκου ίσως έχει πλέον τελειώσει.
"Punch":— Tendencias (@TTendenciaX) March 16, 2026
Punch was happily cuddling with his Oran Mama plush when Momiage came over and invited him to play. They started their cute wrestling game—until a bigger monkey got jealous and scared them off! 😠 Momiage ran one way, and Punch dashed back to grab his plushie before bolting to… pic.twitter.com/bAn7JLY0MC— Therapeutic Videos (@therapeuticvids) March 16, 2026
Punch, kız arkadaşıyla eğleniyor. pic.twitter.com/ke1uMPrvJj https://t.co/0dXpvHk2oR— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) March 16, 2026
