Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Στο Βερολίνο σήμερα ο Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Γιόχαν Βάντεφουλ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία
Συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Βερολίνο, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί ακόμη με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Άρμιν Λάσετ (CDU) και με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας - Ελλάδας και Εντεταλμένο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας Τόμας Ράχελ (CDU), ενώ θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο Ίδρυμα Bertelsmann.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών του υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ευρωπαϊκά, διεθνή, αλλά και διμερή θέματα.
