Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο από τις νέες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

ΚΟΣΜΟΣ
Χεζμπολάχ Λίβανος Ιράν Εκτοπισμένοι

1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο μετά τις 2 Μαρτίου, όταν ξέσπασε ο νέος πόλεμος μεταξύ του Ισράηλ και της Χεζμπολάχ, ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Συνολικά 1.049.328 άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στον ιστότοπο του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων. Από αυτούς, οι 132.742 φιλοξενούνται σε περισσότερα από 600 κέντρα υποδοχής, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ισραηλινοί στρατιώτες στο στόχαστρο της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιώτες και ισραηλινά οχήματα σε τουλάχιστον τρεις πόλεις, στα σύνορα των δύο χωρών, αφού νωρίτερα το Ισραήλ ανέφερε ότι ο στρατός ξεκινά «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στον νότιο Λίβανο.

Σε τρεις ξεχωριστές ανακοινώσεις η φιλοϊρανική οργάνωση λέει ότι έπληξε μια ισραηλινή θέση «στη μεθοριακή κοινότητα Αϊταρούν, με ομοβροντία ρουκετών», καθώς επίσης και «μια συγκέντρωση οχημάτων και στρατιωτών» στην Οντάισα, με οβίδες και «μια συγκέντρωση οχημάτων και Ισραηλινών στρατιωτών και ένα άρμα Μερκάβα στην πόλη Ταϊμπέχ», επίσης με ρουκέτες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

