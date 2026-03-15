Το protothema.gr στα ερείπια νοσοκομείου στον Λίβανο: 12 νεκροί μετά το χτύπημα του Ισραήλ, το χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, λέει το Τελ Αβίβ

Δώδεκα νεκροί είναι ο απολογισμός από το χτύπημα του Ισραήλ σε νοσοκομείο, κοντά στην Τύρο του Λιβάνου. Το νοσοκομείο έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, έχοντας μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων που υποστηρίζουν ότι αποτελούσε κάλυψη για τη δράση της Χεζμπολάχ.Στο κατεστραμμένο κτίριο - έχουν χτυπηθεί και τα ασθενοφόρα - βρέθηκαν με δική τους ευθύνη δημοσιογράφοι από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και Μέσα του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ο απεσταλμένος του protothema.gr Μαρίνος Αλειφέρης.Δείτε το βίντεο τη στιγμή που το δημοσιογραφικό κομβόι ξεκινά:Δείτε το βίντεο με τον απεσταλμένο του protothema.gr Μαρίνο Αλειφέρη στα χαλάσματα του νοσοκομείου:Δείτε βίντεο από τα συντρίμμια του κτιρίου μετά το ισραηλινό χτύπημα:Δείτε φωτογραφίες: