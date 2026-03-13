Συνελήφθη ο αναπληρωτής διευθυντής του διαστημικού κέντρου της Ρωσίας ως ύποπτος για χρηματισμό
Κατηγορείται μαζί με έξι συναδέλφους του
Ο αναπληρωτής διευθυντής του διαστημικού κέντρου «Πόλη των Άστρων», που είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης κοσμοναυτών κοντά στην Μόσχα, συνελήφθη μαζί με έξι συνεργάτες του, ως ύποπτος για χρηματισμό, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ήδη ανοίξει ποινική έρευνα για το θέμα.
