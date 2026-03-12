Οι Ουκρανοί απειλούν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ισχυρίζεται ο Ορμπάν

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός εμφανίζεται να μιλά στο τηλέφωνο με τις κόρες του, αναφερόμενος σε απειλές - «Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε»