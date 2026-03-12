Οι Ουκρανοί απειλούν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ισχυρίζεται ο Ορμπάν
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός εμφανίζεται να μιλά στο τηλέφωνο με τις κόρες του, αναφερόμενος σε απειλές - «Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε»
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε Ουκρανούς ότι σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της οικογένειάς του, εν μέσω κλιμακούμενης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου, λίγες εβδομάδες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα.
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός εμφανίζεται να μιλά στο τηλέφωνο με τις κόρες του, αναφερόμενος σε απειλές που, όπως υποστηρίζει, προέρχονται από την Ουκρανία. «Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε στις ειδήσεις ότι οι Ουκρανοί απείλησαν όχι μόνο εμένα αλλά και εσάς», ακούγεται να λέει, εμφανώς συγκινημένος. «Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου… Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε».
Σύμφωνα με τον Guardian, ο Όρμπαν αναφερόταν πιθανώς σε δηλώσεις του Χριχόρι Ομελτσένκο, πρώην πολιτικού που είχε υπηρετήσει τη δεκαετία του 1990 στην ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU. Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ομελτσένκο υποστήριξε ότι ομάδες πολιτών θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό εάν δεν αλλάξει τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία.
Την ένταση είχε ήδη πυροδοτήσει δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, αναφερόμενος στον Όρμπαν, είχε πει ότι θα μπορούσε να «δώσει τη διεύθυνση αυτού του προσώπου στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις». Οι δηλώσεις αυτές φέρεται να προκάλεσαν ανησυχία σε Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι ζήτησαν από τον Ουκρανό πρόεδρο να μετριάσει τη ρητορική του.
Οι σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ουκρανία παραμένουν εδώ και καιρό τεταμένες, καθώς ο Όρμπαν θεωρείται ο πιο φιλορώσος μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπαράθεση έχει αποκτήσει και έντονη εσωτερική πολιτική διάσταση, καθώς δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό να υπολείπεται έως και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες του βασικού αντιπάλου του, Πέτερ Μαγιάρ, ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του επόμενου μήνα.
Η τελευταία κλιμάκωση στις σχέσεις Βουδαπέστης και Κιέβου ξεκίνησε όταν η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την επισκευή αγωγού πετρελαίου που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία, ο οποίος φέρεται να υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone. Σε απάντηση, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε νέα πακέτα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς και σε πρόσθετο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.
Η ένταση κορυφώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν η ουγγρική αντιτρομοκρατική αστυνομία κατέσχεσε φάλαγγα δύο τεθωρακισμένων οχημάτων που ανήκαν στην ουκρανική κρατική τράπεζα Oschadbank και συνέλαβε επτά Ουκρανούς που τα συνόδευαν, σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο.
"Ukrainians are threatening my family, children, and grandchildren," says Orban. pic.twitter.com/GwOpIrIWp4— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026
