Κλιμακώνεται η κόντρα Ουγγαρίας-Ουκρανίας: Ο Ορμπάν σταματά τη διαμετακόμιση φορτίων ως αντίποινα για το πετρέλαιο
Ουγγαρία Ουκρανία Πετρέλαιο Βίκτορ Όρμπαν

Χθες το Κίεβο κατηγόρησε τη Βουδαπέστη ότι κρατάει «ως ομήρους» μια ομάδα Ουκρανών τραπεζικών η οποία μετέφερε «35 εκατομμύρια ευρώ και 9 κιλά χρυσού»

Η Ουγγαρία θα σταματήσει τη διαμετακόμιση σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων μέσω της Ουγγαρίας για όσο διάστημα η Ουκρανία δεν επιτρέπει τη ροή αργού μέσω του πετρελαιαγωγού Druzhba, δήλωσε σήμερα στον κρατικό ραδιοσταθμό ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Ο Ορμπάν κατηγόρησε και πάλι το Κίεβο για εκβιασμό και δήλωσε ότι η Ουγγαρία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να επαναληφθεί η ροή του πετρελαίου.

«Σταματήσαμε... τις εξαγωγές ντίζελ στην Ουκρανία, συνεχίζουμε ακόμα τις εξαγωγές ενέργειας και θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση φορτίων μέσω της Ουγγαρίας που είναι σημαντικά για την Ουκρανία ... μέχρι να επιτύχουμε την έγκριση της Ουκρανίας για τις παραδόσεις πετρελαίου», δήλωσε ο Βίκτορ Ορμπάν.

Την περασμένη νύκτα, η ουκρανική κυβέρνηση κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι κρατάει «ως ομήρους» μια ομάδα Ουκρανών τραπεζικών η οποία μετέφερε «35 εκατομμύρια ευρώ και 9 κιλά χρυσού» μέσω της Ουγγαρίας.
