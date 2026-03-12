Χτύπημα με drone στην καρδιά της Βηρυτού: Οκτώ νεκροί και τραυματίες σε περιοχή με εκτοπισμένους, δείτε βίντεο
Χτύπημα με drone στην καρδιά της Βηρυτού: Οκτώ νεκροί και τραυματίες σε περιοχή με εκτοπισμένους, δείτε βίντεο

Ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης μεταδίδει εικόνα από την περιοχή - Ο απολογισμός των θυμάτων στον Λίβανο συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς διανύουμε τη 12η ημέρα του πολέμου

Χτύπημα με drone στην καρδιά της Βηρυτού: Οκτώ νεκροί και τραυματίες σε περιοχή με εκτοπισμένους, δείτε βίντεο
Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά της Βηρυτού, στην παραλιακή περιοχή, εκεί όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι από τις νότιες περιοχές του Λιβάνου.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές, χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε επίθεση με drones από το Ισραήλ σε σημείο όπου πολλοί από τους εκτοπισμένους διαμένουν προσωρινά σε σκηνές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη περιοχή δεν συνδέεται με τη Ντάχια ή με θέσεις της Χεζμπολάχ.

Πλάνα από παραλία στον Λίβανο μετά από επίθεση με drones (2)

Οκτώ νεκροί και τραυματίες από το χτύπημα

Από το πλήγμα φέρεται να σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ενώ άλλοι 31 τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει το protothema.gr μονάδες του στρατού του Λιβάνου επιχειρούν από νωρίς το πρωί στην περιοχή, προσπαθώντας να απομακρύνουν από το πεζοδρόμιο ένα βλήμα που δεν έχει εκραγεί, προκειμένου να αποφευχθεί νέος κίνδυνος για τους πολίτες.

Πλάνα από παραλία στον Λίβανο μετά από επίθεση με drones (1)
Δείτε βίντεο από το χτύπημα τη νύχτα:

Χτύπημα με drone στην καρδιά της Βηρυτού: Οκτώ νεκροί και τραυματίες σε περιοχή με εκτοπισμένους


Η στιγμή της επίθεσης του Ισραήλ στο κέντρο της Βηρυτού

Δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο απολογισμός των θυμάτων στον Λίβανο συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.
Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
