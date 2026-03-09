Δραματικές σκηνές στη Βηρυτό: Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν στο παραλιακό μέτωπο μετά τους βομβαρδισμούς, δείτε βίντεο
Δραματικές σκηνές στη Βηρυτό: Χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν στο παραλιακό μέτωπο μετά τους βομβαρδισμούς, δείτε βίντεο
Ο απεσταλμένος του protothema.gr Μαρίνος Αλειφέρης μεταδίδει εικόνες από την πρωτεύουσα του Λιβάνου – Οικογένειες και μωρά παιδιά καλούνται να εγκαταλείψουν το παραλιακό μέτωπο όπου ζουν σε άθλιες συνθήκες
Στο παραλιακό μέτωπο της Βηρυτού έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις εστίες τους στον νότιο Λίβανο και σε περιοχές δυτικά της πρωτεύουσας, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού.
Ο απεσταλμένος του protothema.gr Μαρίνος Αλειφέρης μεταδίδει εικόνες από το σημείο, που έχει μετατραπεί σε προσφυγικό καταυλισμό, από ανθρώπους που μένουν στο αυτοκίνητό τους ή και στα πεζοδρόμια, όπου έχουν στρώσει κουβέρτες. Επίσης, μιλά με Λιβανέζους που μιλούν για την ανετοιμότητα των Αρχών να αντιμετωπίσουν την κρίση και καταγράφει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που βιώνουν. Ανάμεσα στους εκτοπισθέντες βρίσκονται και μωρά, ακόμη και 5 ημερών, που μένουν κάτω από άθλιες συνθήκες.
Την ίδια ώρα, οι Αρχές αποφάσισαν να τους απομακρύνουν, καθώς πρόκειται για τουριστική περιοχή της πόλης, με αποτέλεσμα να επιχειρείται η μεταφορά τους σε άλλο σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένταση.
Ο απολογισμός των επιθέσεων στο Λίβανο είναι βαρύς. Περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί, αφήνοντας πίσω τους ένα νέο κύμα εκτοπισμένων.
