Η Ελβετία έκλεισε την πρεσβεία της στο Ιράν μέχρι νεοτέρας: Λόγω των «αυξανόμενων» κινδύνων για την ασφάλεια του προσωπικού της
ΚΟΣΜΟΣ
Η Ελβετία έκλεισε την πρεσβεία της στο Ιράν μέχρι νεοτέρας: Λόγω των «αυξανόμενων» κινδύνων για την ασφάλεια του προσωπικού της

Έφυγε από την Τεχεράνη ο πρέσβης της χώρας

Η Ελβετία προχώρησε στο κλείσιμο της πρεσβείας της στην Τεχεράνη εξαιτίας του «αυξανόμενου κινδύνου» για την ασφάλεια των διπλωματών της, ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη από τη Βέρνη.

Για δεκαετίες, η ελβετική διπλωματία αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον «σέβεται την απόφαση της ελβετικής κυβέρνησης» και εκφράζει «βαθιά ευγνωμοσύνη για την αφοσίωση» του προσωπικού της, ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στη Βέρνη.

Το έργο των Ελβετών διπλωματών «παραμένει απόλυτα απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ και την υποστήριξη των πολιτών μας», πρόσθεσε.

Η ελβετική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι, στο πλαίσιο των «καλών υπηρεσιών της» και σε συντονισμό με τις χώρες που αφορά, θα προσπαθήσει να «διατηρήσει ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Αποχώρησε από το Ιράν ο πρέσβης

Ο πρεσβευτής στην Τεχεράνη και πέντε μέλη του προσωπικού της αποστολής έφυγαν χθες από την ιρανική πρωτεύουσα με χερσαία μέσα και είναι πλέον ασφαλείς εκτός της ιρανικής επικράτειας, ενώ είχαν ήδη αποχωρήσει 4 διπλωμάτες την 3η Μαρτίου. Τα μέλη της διπλωματικής αποστολής «θα επιστρέψουν στην Τεχεράνη αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», πάντα σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση της ελβετικής διπλωματίας είχε σημειωθεί πως η πρεσβεία απασχολούσε επίσης 18 Ιρανούς εργαζόμενους. Το χθεσινό δελτίο Τύπου δεν περιέχει καμιά αναφορά σ’ αυτούς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
